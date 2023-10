À l'occasion de cet évènement, des conférences et des projections de films documentaires sont prévues aux instituts Cervantes d'Alger et d'Oran. D'abord une conférence qui sera animée par l'historienne Genoveva Tusell García sur «El Guernica» suivie de la projection documentaire «Guernica: el último exiliado» de Guillermo Logar.

Celle-ci aura lieu les jeudi 19 octobre à 18h à l'institut Cervantes d'Alger et le samedi 21 octobre à 18h à l'institut Cervantes d'Oran. Notons que Genoveva Tusell est professeure au département d'histoire de l'art de l'Uned et docteur en histoire de l'art. Ses recherches portent sur l'art abstrait espagnol à l'époque franquiste et sa projection internationale. Elle a réalisé des études sur les relations entre Picasso et le franquisme, ainsi que sur l'arrivée du Guernica en Espagne. Elle dirige actuellement le projet de recherche «La dimension politique de Pablo Picasso: militantisme communiste et opposition au franquisme».

Le documentaire «Guernica: el último exiliado» explore les jours de la transition espagnole au cours desquels la peinture de Picasso est revenue en Espagne, à partir de témoignages à la première personne. «El Guernica» de Picasso, l'oeuvre d'art la plus reconnue du XXe siècle, est arrivée en Espagne sept mois après la tentative du coup d'État de 1981. La fresque murale qui symbolise les horreurs de la Guerre civile et les attaques aériennes fascistes contre la population a atterri à Barajas après une complexe opération politique conçue dans le secret le plus absolu.

Les témoins et protagonistes de ce moment historique racontent pour la première fois les détails de cette aventure qui a clôturé le processus politique de la transition et récupéré le chef-d'oeuvre de Picasso pour l'Espagne.

Le programme comprend aussi une projection du documentaire «Picasso: l'inventaire d'une vie» en français, sous-titré en anglais. La projection aura lieu les samedi 21 octobre à 18h à l'institut Cervantes d'Alger et le dimanche 22 octobre, à 18h à l'institut Cervantes d'Oran.