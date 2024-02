Pour couronner la résidence littéraire organisée par l'institut culturel italien d'Alger en collaboration avec l'Agence Algérienne de Rayonnement Culturel, en faveur de la chercheuse italienne Latini Ginevra, sur le grand écrivain italien Italo Calvino et sa relation avec l'Algérie, un séminaire littéraire intitulé «Calvino... entre les deux rives» sera animé par la chercheuse italienne Latini Ginevra et un groupe d'écrivains algériens (Amin Zaoui, Amar Laâroussi, Hamid Abdelkader, Amir Nabaþ) le samedi 17 février 2024 à la Bibliothèque nationale algérienne (El Hamma), à partir de dix heures du matin (10h00). Le programme du séminaire consistera en la présentation des résultats de la recherche sur «Italo Calvino» et sa relation avec l'Algérie, avec des interventions des écrivains algériens mentionnés sur la littérature italienne et algérienne, leur influence mutuelle, et le rôle de la traduction dans ce rayonnement littéraire entre les deux rives de la Méditerranée. Des extraits des romans d'Italo Calvino seront également lus et interprétés par l'artiste algérien chevronné Hassan Kechach, accompagné au piano par la chercheuse Ginevra Latini.