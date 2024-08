Rappelez-vous, nous sommes en 2017, quand le film Logan est sorti. Hugh Jackman incarnait un super héros, qui a pris de l'âge. Cela fait neuf fois qu'il incarnait ce rôle...Sa fin était donc toute tracée et du moins bien écrite.. L'homme aux griffes d'adamantium, un X-Men qui avait vieilli donc. L'acteur australien, Hugh Jackman, devait être libéré de son personnage puisque ca devait être la dernière fois qu'il se métamorphosera dans la peau de Wolverine, un rôle dense, interprété depuis 2000 avec une performance toujours aussi musclée et inégalée. Mais cela devait être sans compter avec le. réalisateur Shawn Levy qui décida de le ramener parmi les vivants... D'abord le synopsis de Logan de 2017: «Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s'occupe d'un professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.» En fait, nous sommes en 2029 et les forces de Wolverine diminuent sensiblement. Pas de mutant dans les parages depuis 15 ans. Logan, évolue désormais sous son nom de naissance: James Howlett. Il est conducteur de limousine au Texas. Ironie du sort, il conduit les morts. Avec l'aide du de emutant Caliban, il s'occupe de Charles-Xavier, désormais un vieillard. Avec l'argent qu'il ramasse, Wolverine espère pourvoir acheter un bateau et aller finir ses jours avec ses compagnons en mer. Mais les choses ne se passeront encore pas comme prévu lorsqu'il fait la connaissance de l'ado Laura aka X-23, la première mutante à faire surface depuis des années. L'infirmière qui l'a fait fuir d'un hôpital d'expérimentation se fait tuer. Wolverine avec la fille est désormais traqué. S'ensuivent une avalanche de scènes d'extrême violence. Question de mise en scène, le film de James Mangold ne rate rien que ce soit en décor, effets spéciaux ou en émotion aussi. Tous les ingrédients sont présents pour faire de ce long métrage un film accrocheur, mais tout aussi touchant. L'esprit du sacrifice ô combien héroïque y est omniprésent. Pourquoi changer la bonne recette alors? Vous l'aurez compris, le mélancolique Wolverine est de nouveau de retour dans Deadpool & Wolverine. Un film réalisé par Shawn Levy où l'acteur taciturne, un tantinet dépressif revient parmi les morts avec l'aide de Deadpool qui a sacrément besoin de l'aide de son acolyte pour maintenir l'équilibre du monde et préserver ses amis, en revanche Wolverine pourra ainsi voir son univers reconstruit après avoir été anéanti. Si Wolverine affiche souvent une mine taciturne dans ce nouveau long métrage à la Marvel, Deadpool, lui jure avec les dialogues et les situations cocasses et absurdes, contrastant ainsi avec la personnalité froide de son compagnon de route, bien que le second espère tout aussi servir son pays pour ne pas se sentir «bon à rien». Aussi, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du Tribunal des Variations Anachroniques lui propose une mission digne de lui... à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers...S'ensuivirent des scènes de bagarres où l'hémoglobine coule à flots dans des scènes de cascades physiques, sur fond de bandes musicales des années 80, 90 voire même des standards de la musique américaine qui souligneront davantage cette atmosphère absurde, décalée et originale qui se dessine dans ce film, et où l'émotion à fleur de peau est pourtant palpable par endroit. De ce fait, ce film de haute distraction se veut carrément un long métrage de divertissement qui fera parfois rire le public, sans voir les deux heures sept minutes passées. «Deadpool et Wolverine» est un film où l'humour se taille une belle part en effet, ajoutée à cela l'incroyable intelligence du scénario qui fera parsemer le film plein d'anecdotes sur les autres personnages que compose ce film et dont les mordus de Marvel sauront assurément reconnaître en reconstituant son fil conducteur. En effet, ce film est tel un puzzle à images recomposés, où le passé et les personnages s'entremêlent pour tisser une nouvelle histoire sans fin qui saura capter l'attention du public. On n'omettra pas évidemment de souligner la qualité esthétique de l'image, du décor et des éternels effets spéciaux qui régissent ce genre de format cinématographique. Sorti le 24 juillet dans le monde, Deadpool et Wolverine est actuellement à l'affiche en Algérie grâce à la société de distribution MD Ciné. Vous pouvez le retrouver dans les salles de Riad El Feth, notamment Cosmos, Alpha et Beta, à la salle Ibn Khaldoun, à Ciné Gold à Oran mais pas que. Une comédie avec une belle brochette d'acteurs et des têtes d'affiche bien familiers du spectateur, à l'image de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Jennifer Garner ou encore Emma Corrin. Si la violence est omniprésente, la morale du film est claire appelant à la réconciliation et le vivre ensemble pour une meilleure coexistence entre les peuples, tout en soulignant la bonne cohabitation avec des êtres fussent t-ils différents...Une belle philosophie en somme! Un conseil: restez jusqu'à la fin du générique, une surprise vous attend!