Le théâtre La fourmi, sis à l'hôtel Liberté, à Oran vous convie le 1er Août 2024 à partir de 20h, au concert du groupe Sultan Gnawa. Ce concert promet une fusion captivante entre musique traditionnelle algérienne et influences contemporaines.

Sultan Gnawa et ses musiciens offriront une performance riche en émotion et en rythmes, assurant une soirée inoubliable pour les amateurs de musique.

Les billets d'accès sont de l'ordre de 1200 Da. Vous pouvez les acheter? notamment au niveau de la salle de fitness Evasion Liberté à Oran.