Les inscriptions à la deuxième édition du concours de chant populaire féminin « Urar Lkhalat », organisé par la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi-Ouzou sont ouvertes. Cette compétition de chant populaire féminin, ouverte à l’occasion de la célébration de la fête national Yennayer (12 janvier) marquant l’avènement du nouvel an amazigh (2974), vise la promotion et la sauvegarde de ce patrimoine immatériel, a-t-on indiqué de même source. A travers ce concours, la Direction de la culture ambitionne de contribuer à « ressusciter cet héritage culturel et artistique et à encourager les initiatives de création de troupes féminines de chants populaires garantes de la préservation de ce patrimoine musical », selon la première responsable du secteur au niveau local, Nabila Goumeziane. Les modalités et conditions de participation sont définies dans le règlement intérieur du concours, consultable sur le site web et la page Facebook de la direction de la culture. Le concours exige des troupes intéressées de compter au minimum 10 membres qui doivent porter une tenue traditionnelle et être âgés de 14 ans au minimum. Le dossier de participation, composé d’un formulaire (disponible sur le site officiel de la direction de la culture) dûment rempli et signé, ainsi que d’une vidéo de la troupe comportant deux chansons gravées sur un support numérique (DVD), doit être déposé auprès du service de l’animation et des activités culturelles et artistiques de la Direction de la culture de Tizi-Ouzou, au plus tard le 20 février prochain, selon le même règlement. Un jury composé de trois personnalités reconnues dans le milieu artistique évaluera les troupes participantes pour arrêter les trois lauréats, a-t-on indiqué. En 2023, la troupe de chant traditionnel « Agraw Tlawin » (groupe de Femmes) du village Takoucht relevant de la commune de Bouzguene (extrême sud-est de Tizi-Ouzou) a remporté le premier prix de la première édition de ce concours. Sept autres prix ont été décernés lors de cette première édition. La deuxième place a été remportée par la troupe « Tajadith » du village Ait Aissa Ouyahia (commune d’Illilten) et la 3e à la troupe « Tiguejdith » du village Thakhlijth (commune d’Abi Youcef). Les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e prix ont été décrochés respectivement et dans l’ordre par les troupes féminines « Tilawin » (Tabouda, Illoula), « Tifetiwjin » (Sahel, Bouzguene), « Tilleli » (Tizit, Illilten), « Tighaltin » (Thachrouft, Azazga), et « Tunaruz » (Bouidel, Iferhounen), rappelle-t-on.