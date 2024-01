Musicien de coeur ou d'esprit, ce rendez-vous est pour toi! Le docteur Mouloud Ounnoughene, neurochirurgien et musicien, dévoilera dans le cadre d'une conférence, qu'il animera, samedi 03 Février 2024 à 18h00, à l'Institut français d'Algérie à Alger, comment l'écoute et la pratique musicale peuvent potentiellement remodeler notre cerveau en établissant de nouvelles connexions nerveuses. L'intervenant répondra à ces questions au fur et à mesure de l'échange: Quelles sont les raisons derrière la sensation de bonheur que procure l'écoute de la musique? Comment la musique peut-elle être bénéfique pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'autisme? Exerce-t-elle une influence sur le développement des enfants lorsqu'on les expose à des morceaux musicaux? Quelles zones de notre cerveau sont sollicitées lorsque nous chantons une mélodie de mémoire ou que nos pieds battent la mesure?

Vous l'aurez compris, le thème de la conférence portera sur «l'impact de la musique sur le cerveau humain». Pour y assister à la rencontre, il vous suffit de vous inscrire à https://if-algerie.com/alger/culture/agenda#/.. Le lieu vous sera confirmé ultérieurement.