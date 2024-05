Dans le cadre de l'exposition « Arcanes» de l'artiste Fella Tamzali qui se tient à la galerie Rizhome, jusqu'au 21 mai 2024, vous êtes conviés à une conversation entre Marie-José Mondzain (philosophe, spécialiste du ‘'rRapport à l'image'') et Fella Tamzali (artiste visuelle). Elles discuteront ensemble de la ‘'pratique de l'artiste'' et du ‘'travail développé' pour «Arcanes», la première exposition personnelle de l'artiste actuellement visible à Rhizome. Cette rencontre aura lieu ce lundi 06 mai 2024 à 18h30, aux Ateliers sauvages, sis au 38, rue Didouche- Mourad, Alger-Centre. Il est bon à souligner que Marie- José Mondzain est philosophe, diplômée de l'ENS et est directrice de recherche émérite au Cnrs. Elle s'est spécialisée dans l'étude du «Rapport aux images et au langage» (publicité, propagande, actualités). Elle est l'auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels «Image, icône, économie...» (Seuil), «Le commerce des regards» (Seuil), «Homo spectator» (Bayard), «L'image peut-elle tuer?» (Bayard) et «Confiscation des mots, des images et du temps» (Les liens qui libèrent), «Qu'est-ce que tu vois?» (Gallimard). Son dernier essai est «Accueillir. Venu(e)s d'un ventre ou d'un pays» (Les liens qui Libèrent). Pour sa part, Fella Tamzali (Alger, 1971) est diplômée en architecture de l'École polytechnique d'architecture d'Alger (1995). Elle travaille en tant qu'architecte jusqu'à son entrée aux Beaux-Arts d'Alger en 2008 et y obtient son diplôme en 2013. En 2014 puis en 2016, elle participe à deux éditions de l'exposition-événement collective «Picturie Générale à Alger». En 2015, elle fgure dans «l'exposition inaugurale des Ateliers sauvages» à Alger. Elle participe à de nombreuses expositions collectives notamment à la «11ème Biennale de Dakar (2014)»; à la «galerie MEKIC, Montréal (2017)»; à la «Biennale de Rabat commissariée par Abdelkader Damani (2019)»; à «deux éditions de l'exposition Waiting for Omar Gatlato, commissariée par Natasha Marie Llorens à la Wallach Art Gallery à New York (2019)» et à 3La Friche de la Belle de Mai à Marseille (2021)3; à «l'exposition Desirerare aux Ateliers sauvages, Alger (2020)» et à «The Unamed à Overgarden, Copenhague (2020)».