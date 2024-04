L’Académie algérienne de la langue arabe (Aala) a annoncé le lancement de la session constitutive de son Prix national des sciences de la langue arabe au titre de l’année 2024, visant ainsi à encourager les études et la recherche en sciences de la langue arabe et contribuer à sa diffusion, selon un communiqué de l’Académie. À cet effet, l’Aala invite les postulants à la compétition pour ce prix à soumettre leurs candidatures munies d’un manuscrit dans l’une des branches des sciences de la langue arabe. Le prix sera décerné à trois lauréats en plus de boucliers commémoratifs et de certificats d’appréciation, se réservant le droit d’ajourner une partie du prix ou sa totalité, si les travaux soumis ne sont pas à la hauteur du niveau académique requis.

Le montant global sanctionnant les trois prix a été fixé à un million de dinars algériens (1.000.000 DZD), dont la somme de 500.000 DZD qui sera adjugée au premier de ce concours, alors que le deuxième et le troisième de ce prix se verront attribuer les sommes de 300.000 DZD et 200.000 DZD respectivement. Les prix seront remis lors du Congrès annuel de l’Aala, dont la tenue coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la langue arabe en décembre prochain. Les conditions et les modalités de participation à ce concours sont mises à la disposition des candidats sur la page Facebook de l’Aala, qui a également prévu la possibilité de se renseigner sur ce prix en contactant ses services par email au : . Les dossiers de candidatures doivent être déposés au secrétariat du président de l’Aala ou envoyés par courrier recommandé à l’adresse suivante : Monsieur le Président de l’Académie Algérienne de la Langue Arabe, 6, rue Colonel M’hamed Bouguerra El-Biar, BP 402, El-Biar, Alger -Algérie, avant la date limite de dépôt des œuvres, fixée au 15 octobre 2024. Fondéee en 1986, l’Académie algérienne de la langue arabe, organisme national à caractère scientifique et culturel, vise à enrichir, promouvoir et développer la Langue arabe.