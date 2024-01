Comment vivaient les gens il y a deux mille ans à Cherchell, à l'époque où régnait le roi savant JubaII et où le pays des Numides était contrôlé par les Romains?

À quoi rêvaient les Numides? Comment résistaient-ils à la présence romaine? Ahmed Gasmia, dansson dernier roman «Le bouclier de Massinissa» (éditions Frantz Fanon octobre 2023), nous en parle.

Le héros de son roman n'est pas un illustre personnage ayant marqué l'histoire mais un jeune villageois qui découvre l'étourdissante cité de Césarée (actuelle Cherchell). Roman où se rencontrent mythologie et rationalité, magie et philosophie, «Le bouclier de Massinissa», décrit une partie de l'histoire sur la base d'une recherche historique minutieuse.

Le récit fictif de ce roman a pour cadre la cité de Césarée telle qu'elle était, en vrai, il y a deux mille ans.

Une légende se transmet parmi les Numides; l'Empire romain sera vaincu le jour où le bouclier des rois sera entre les mains d'un souverain de la lignée de Massinissa.

Ce bouclier magique, aux origines obscures, serait capable de réduire en poussière l'armée ennemie et autour de lui se réuniront tous les fils de la Numidie.

À Caesarea, la plus romaine des cités d'Afrique, un homme entouré de mystères décide de retrouver le bouclier.

Pour y parvenir, il se sert autant du glaive que de la magie. Parmi les hommes qu'il recrute, un jeune villageois du nom d'Ayrad dont le seul but est de gagner de l'argent pour délivrer son père des dettes qui l'accablent.

Dans les murs de Caesarea, où règne le roi savant Juba II, Ayrad découvre les vertiges des grandes cités et la volupté d'un amour sans pareil. Mais il doit quitter cette ville enivrante, le temps d'une aventure, pour retrouver l'objet légendaire et, peut-être aussi, sa propre voie.