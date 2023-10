Le stand de Barzakh présente une riche offre en nouveautés éditoriales à l'occasion de la 26ème édition du Sila. La part belle a été donnée au genre romanesque dans lequel l'éditeur propose des nouveautés très intéressantes.

Parmi ces nouveautés figure le roman «Terminus Babel» du journaliste et auteur Mustapha Benfodil. C'est le cinquième roman de Benfodil chez Barzakh après «Zarta» (2000), «Les Bavardages du Seul» (2004), «Archéologie du chaos» (2007) et Body writng(2019).

Ce dernier a été primé par le jury du prix littéraire Mohammed Dib en 2020. Il revient cette année avec «Terminus Babel» paru, également, chez les éditions françaises Macula.

Fidèle à sa créativité, Benfodil déroule un récit palpitant à partir d'une idée à la fois simple et singulière. Donc, loin de laisser indifférent. Il s'agit de faire parler et dialoguer dans une bibliothèque des livres «humanisés» mais dont le destin n'est pas enchanteur.

Les péripéties du texte sont dominées par des dialogues vertigineux entre livres, construits dans une trame captivante. L'autre roman proposé par Barzakh est signé Suzanne el Kenz. Il est intitulé «De glace et de feu».

Née en 1958 à Ghaza, elle a publié en 2011 «La maison du Néguev» pour lequel elle reçoit le prix Yambo-Ouologuem. Elle a signé ensuite un roman poignant et d'une puissance remarquable «Ma mère, l'escargot et moi», paru chez l'Aube 2013. Elle vient de récidiver avec un texte d'une rare intensité.

L'univers romanesque de Suzanne el Kenz est des plus captivant. Il emporte vite, voire facilement, le lecteur en le subjuguant par le poids des faits et la force des mots.

«De glace et de feu» est un hymne à la vie. Le texte explore des thèmes essentiels tels que l'amour, le corps malade, l'être-femme, la relation à Dieu, l'identité, l'origine, l'exil. La question de la relation à l'autre est aussi explorée par Suzanne el Kenz avec des mots ardents donnant lieu à une écriture hors du commun.

Les éditions Barzakh proposent également «Taxis», premier récit signé Aïmen Laïhem. Comme l'indique le titre du texte, les évènements se déroulent dans des taxis avec tout ce que cela peut signifier dans un Alger où le taxi est acteur essentiel. «Il se fait tard et les taxis se font rares dans le noir.

Le jour, une voiture sur cinq est un taxi. La nuit, toutes les voitures d'Alger deviennent des taxis», est-il souligné dans la 4ème de couverture du récit de 166 pages agréables sous la plume de Laïhem. Le personnage de «Taxis» prend en charge plus d'une «fonction». Il est le passager, l'observateur et le commentateur de sa propre tâche. Né en 1998 à Alger, l'auteur est diplômé de l'Epau après des études en architecture. Il poursuit actuellement un cursus en urbanisme à Paris.

Barzakh offre un autre ouvrage très intéressant dans lequel sont réunis deux romans du défunt Mohammed Dib. Il s'agit de «qui se souvient de la mer» et «Cours sur la rive sauvage». Parus en 1962 et en 1964, les deux textes de Dib n'ont pas perdu de leur profondeur. Et du réalisme de l'écriture dibienne. D'où l'intérêt de cette idée de Barzakh de faire redécouvrir aux lecteurs les textes de Dib et les contours de son univers littéraire.

La même maison d'édition propose également «Des choses qui arrivent» de Salah Badis. Il s'agit des nouvelles, neuf au total, et qui sont traduites de l'arabe algérien par Lotfi Nia. Sont peintes dans ces nouvelles, les sourdes contradictions du pays par touches sensibles où se conjuguent conflits de générations, mal-être, incompréhensions, quête de tendresse....