Quant au niveau des poèmes déclamés jusque-là, il faut reconnaître qu’il honore la langue et littérature amazighes, de même qu’il reflète le niveau de maturité de la jeune génération de poètes.

En effet, les poètes en lice et qui ont eu à déclamer leurs poèmes devant les membres du jury ont fait preuve d’un niveau très appréciable. Il faut aussi mettre en relief le fait que ces poétesses et poètes ont démontré que l’on peut innover en poésie kabyle et sortir ainsi des sentiers battus de la poésie classique. On a remarqué une richesse linguistique que l’on retrouve rarement, notamment chez les anciens de la poésie kabyle, qui faut-il le rappeler, est truffée d’emprunts.

Les jeunes poètes amazighophones, en compétition au festival de la poésie amazighe de Mkira, ont réalisé un véritable travail de recherche concernant l’aspect lexical. Ce qui enrichit ainsi les textes poétiques révélés lors de cet évènement culturel.

Cette édition et les poètes qui sont en compétition démontrent que la poésie kabyle a encore de beaux jours devant elle contrairement à ce qui est appréhendé çà et là. Le festival organisé par l’association culturelle Imghi, a démarré jeudi au lycée de Tizi Ghennif.

L’ouverture a eu lieu en présence de nombreux poètes de différentes générations, des poètes qui concourent et des responsables de l’association Imghi, etc. En plus de la compétition, d’autres activités sont programmées, comme une exposition vente de livres, des soirées artistiques, un hommage au chanteur compositeur Medjahed Hamid.

Au total, quarante poètes ont été admis à concourir en récitant leurs poèmes devant les membres du jury. Ils proviennent de plusieurs wilayas comme Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Alger, Tipaza et Sétif.

Les lauréats récompensés et dont les poèmes séduiront les membres du jury auront droit à des prix. Il y a d’abord le Prix d’honneur attribué à un poète qui en a été déjà récipiendaire lors de l’une des éditions précédentes. Il y a en outre, les 1er, le 2e et le 3e Prix.

Un prix spécial sera décerné au plus jeune poète ayant pris part à cette troisième édition. De nombreux autres prix d’encouragement seront destinés à d’autres participants, selon les choix des jurés. Nous avons constaté un intérêt manifeste de la part du public, notamment durant les séances de déclamation des poèmes. Ce qui dénote de deux choses : il y a toujours des personnes férues de poésie.

De même que l’organisation a été à la hauteur de l’évènement puisque les membres de l’association Imghi n’ont pas cessé de fournir des efforts pour être au rendez-vous. Ils n’ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de ce rendez-vous culturel qui a fait sortir toute la région de Tizi Ghennif de sa léthargie culturelle. Il faut dire que les organisateurs ont été énormément encouragés par la réussite totale des deux précédentes éditions dédiées aux chanteurs Farid Ferragui et Hacène Ahrès.