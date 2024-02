L'Institut français d'Alger vous convie ce Jeudi 15 Février pour un spectacle inoubliable avec Samia Orosemane qui se produira sur scène à Alger plus précisément au 1, rue tripoli Hussein Dey, (arrêt Ruisseau tramway/Métro), à partir de19h00. L'entrée est libre dans la mesure des places disponibles. Vous vous souvenez sûrement de son passage à l'opéra d'Alger en 2018 avec son spectacle «Femme de Couleurs» qui avait fait salle comble? Eh bien, elle est de retour cette fois-ci avec un tout nouveau spectacle qui promet d'être un véritable chef-d'oeuvre! Samia nous embarque dans ses aventures à travers l'Afrique, en particulier en Algérie, avec des centaines de rencontres, des joies, des galères, et des histoires à en faire pâlir le plus aventureux des explorateurs! Elle jongle avec les étiquettes comme personne et ose parler de tout avec tout le monde! Actuellement sur les planches avec son dernier one-woman-show, elle va vous faire pleurer de rire avec des situations parfois désespérément drôles! C'est une véritable artiste, un spectacle à ne surtout pas rater! Alors, ne perdez pas une seconde et réservez vos places dès maintenant!