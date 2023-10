Le théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh, dont la création remonte à l'année 1936, est de nouveau opérationnel à l'occasion du lancement de la 12è édition du Théâtre international de Béjaïa. Considéré comme le monument culturel le plus important de la wilaya de Béjaïa ce lieu culturel a vu la production et la présentation d'au moins 30 pièces de théâtre, dont beaucoup ont connu un grand succès, notamment «Sin- en-Ni» de Mouhoub Latrache, qui a été couronnée au Festival National de Théâtre Professionnel d'Annaba durant l'année 1993, et «Al-Hawinta» d'Azzedine Madjoubi, qui a remporté le Prix spécial au Festival International de Carthage (Tunisie - 1995), et «Babor Australia» de Mohamed Fellag (1991) et d'autres oeuvres théâtrales. Le Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa (TRB) est donc de nouveau opérationnel, après une fermeture qui aura duré près de quatre ans en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 (en 2019) et le séisme qui a frappé la ville en mars 2021 et durant lequel sa structure a subi plusieurs dommages. Cette réouverture intervient après une grande opération de rénovation pour la réparation des dégâts causés par le séisme de 2021, d'embellissement et de mise aux normes du bâtiment. Du colmatage des fissures apparues après la grande secousse, jusqu'aux travaux, qui ont porté sur la réparation de toute l'étanchéité en passant par, la réfection des peintures et la réhabilitation de toutes les terrasses et espaces libres, transformés désormais en lieux de détente et de rencontre, autant d'actions qui ont coûté 40 millions de DA. Il reste maintenant aux responsables de faire retrouver à l'établissement tout son éclat originel, particulièrement en termes d'animation et de création théâtrale. La réouverture a été marquée par une présentation retraçant spécialement la création et le talent des responsables et producteurs qui se sont succédé à la tête de l'établissement, dont Ahmed Khoudi, Mohamed Fellag, Azzedine Medjoubi et O mar Fetmouche.