Le Centre des arts et de la culture-Palais des Raïs (Bastion 23) a inauguré mardi dernier à Alger, deux espaces culturels destinés aux écrivains et aux acteurs de la scène culturelle, ainsi qu’aux enfants en vue de les sensibiliser à l’importance de la préservation du patrimoine algérien. Abrité au sein de cet édifice culturel et historique important du patrimoine bâti de la capitale, l’espace pour enfants devra accueillir des activités éducatives et ludiques pour les moins de 12 ans.

Avec une mini-bibliothèque et un coin de lecture, ce petit espace devra offrir aux enfants la possibilité d’accéder à la connaissance du patrimoine algérien à travers des ouvrages, notamment la bande dessinée et le conte revisitant la culture et le patrimoine.

« L’espace pour enfants devra contribuer à l’acquisition du savoir à travers la consécration des valeurs nationales et la préservation du patrimoine algérien », a souligné la directrice du Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs, Faiza Riyache. Pour les écrivains, auteurs et acteurs de la scène culturelle, un « café littéraire » devra abriter des rencontres littéraires et des débats ayant trait à la culture et au patrimoine.

Ouvert aux auteurs et chercheurs en patrimoine et en archéologie qui partageront avec le public leurs expériences dans le domaine, l’espace devra accueillir également des rencontres sur la culture, les arts et le patrimoine ainsi que des rencontres pour la présentation de nouvelles publications et des ventes-dédicaces.