C'est incontestable: le stand des Éditions Casbah est l'un des plus fréquentés par les visiteurs, au Sila. Il en est de même concernant le nombre d'écrivains qui y élisent domicile pour dédicacer leurs livres, plus particulièrement des nouveautés. Et des nouveautés, il y en a tellement au stand des Éditions Casbah. Certes, cette maison d'édition n'attend pas la tenue du Sila pour produire du nouveau. Elle le fait durant toute l'année. Mais la veille du SilaA, le paquet est également mis pour offrir aux lecteurs le maximum d'ouvrages qui sont mis sur les étals pour la première fois. Car le Sila demeure le rendez-vous à ne pas manquer pour proposer du nouveau aux lecteurs de tous les horizons. Sous l'oeil bienveillant et vigilant de Anissa Ameziane et Abderrahmane Ali Bey, les deux piliers de Casbah Éditions, des auteurs rencontrent leurs lecteurs, échangent avec eux et leur dédicacent leurs livres. Les derniers écrivains à s'être adonnés à cet exercice, lundi passé, ce sont: Mohamed El Keurti, Ahmed Bedjaoui, Hachemi Souami, Malika Chitour Daoudi, etc. Mohamed El Keurti a signé son ouvrage intitulé: «Nouvelles de l'inframonde», paru il y a quelques jours dans le cadre des nouveautés du Sila. Ce salon du livre a été une occasion pour le jeune écrivain Abdelaziz Otmani de publier son tout premier roman intitulé: «Sin, la lune en miettes». Casbah éditions a aussi choisi le Sila pour éditer «Les enfants du livre» de Lola Benmansour. De son côté, le grand spécialiste du cinéma, Ahmed Bedjaoui, a choisi de publier un livre sur l'auteur américain F. Scott Fitzgerald face à Hollywood. «Afrique du Sud: Histoire et Littérature» est le titre du livre publié chez le même éditeur par le grand spécialiste Benaouda Lebdaï. Des milliers de titres d'ouvrages relevant de tous les genres littéraires sont en outre disponibles au stand de Casbah Éditions qui maintient la même cadence éditoriale depuis des décennies en faisant toujours des choix d'ouvrages et d'auteurs qui répondent à toutes les attentes des lecteurs potentiels. D'ailleurs, au volet de la littérature, le lecteur peut y trouver l'essentiel des oeuvres romanesques du célèbre romancier Yasmina Khadra, dont son dernier roman «Les vertueux» ainsi que les romans des talentueux Anouar Benmalek, Akli Tadjer, Nadjib Stambouli, Arezki Metref... Les visiteurs peuvent également trouver des livres d'auteurs plus jeunes mais brillants et talentueux à l'instar de «La valse» de Lynda Chouiten ayant obtenu le Grand prix du roman Assia-Djebar. Des autobiographies et des mémoires de grandes personnalités et de figures historiques algériennes sont également disponibles dans le même stand comme ceux de Mustapha Lacheraf, Mohamed Said Mazouzi, Rédha Malek... Pour aujourd'hui, le stand des Éditions Casbah donne rendez-vous aux lecteurs avec les écrivains: Malika Chitour Daoudi pour son roman «La Kafrado, Sangs mêlés terre mosaïque», Fatiha Benabbou-Kirane pour «Evolution des institutions politiques et du droit constitutionnel de l'Algérie indépendante», Driss Reffas (Robba, la Berbère donatiste ainsi que Amira Hassani (Gharib fi Marsilia) et Amel Imalhayène qui n'est autre que la nièce d'Assia Djebar qui dédicacera son recueil de nouvelles intitulé: «Creuser».

A.M.