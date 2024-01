C'était à l'occasion de la commémoration du 68ème anniversaire de la naissance du chanteur kabyle qui a le plus marqué les mélomanes par une oeuvre intemporelle unique en son genre. Mais pas que. Par sa poésie et son parcours militant également.

À Taourirt Moussa, dans la région d'Ath Daouala, tant chantée par le Rebelle, ils étaientt des centaines à avoir fait le déplacement d'un peu partout, d'Alger, Oran, Boumerdès, Béjaïa, Bouira, Tipaza, pour prendre part à ce recueillement à la mémoire de l'auteur de plus de 200 chansons, toutes aussi émouvantes les unes que les autres. Le lieu de convergence des admirateurs du grand artiste a été naturellement l'ancienne maison du Rebelle devenue musée depuis son assassinat.

Une oeuvre immortelle

Sur son tombeau, se trouvant en face de la même maison, les visiteurs de Taourirt Moussa défilaient interminablement pour déposer des gerbes de fleurs et pour évoquer des souvenirs, des poèmes, des chansons, des prises de positions, etc. Celle de Matoub ayant marqué plusieurs générations. Dahmani BelaÎid l'un des plus anciens et des plus prolifiques chanteurs d'expression kabyle, était présent.

Emu, il a rappelé qu'il a été très proche du Rebelle et que c'était un devoir d'être là en ce jour symbolique pour rappeler que le sacrifice de Matoub ne sera pas vain.

Lors de cette cérémonie, il y avait également son infatigable soeur Malika. Cette dernière a tenu, à cette occasion, à rappeler que l'oeuvre artistique de Matoub est immortelle comme l'atteste la présence de toute cette masse de jeunes de moins de 30 ans. Et que, tous les jeunes venus lui rendre hommage se reconnaissent en ses idéaux et son épris réellement et sincèrement de ses chansons, de sa voix et de ses textes poétiques qui ont bercé et qui bercent toujours plusieurs générations. Lors de cet anniversaire marqué chaque année de la même manière, on a remarqué la présence d'artistes, de poètes, d'enseignants de languetamazighe, d'étudiants... Mais ce qui est remarquable le plus, c'est la présence de toute tranche d'âge à cette cérémonie. Il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes qui n'étaient pas encore nés le 25 juin 1998, jour de l'assassinat du Rebelle. C'est dire à quel point Matoub a marqué les esprits même de la génération des années 2000, née après sa disparition physique.

Un recueillement très émouvant

Tout au long de la journée de mercredi dernier, les dizaines de chansons de Matoub étaient diffusées à gros décibels. D'autre part, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri a abrité dans la même journée, une exposition sur le Rebelle, retraçant sa vie et son oeuvre incommensurable.

L'exposition comprend les livres qui ont été écrits sur le Rebelle, aussi bien en tant que poète, chanteur que militant de la cause amazighe et de la démocratie en Algérie. Il y avait des articles de presse revisitant les épisodes saillants du parcours exceptionnel de Matoub.

Des portraits de l'artiste révolté réalisé par de nombreux artistes étaient exposés dans les halls de la Maison de la culture.

Le public a eu droit à des photos de Matoub en compagnie de plusieurs autres grands artistes comme Youcef Abdjaoui, qui était son ami et avec lequel il a chanté dans son album «Izriw» de 1991. Il y avait des photos avec d'autres chanteuses et chanteurs comme Nouara, Malika Domrane, Kamel Messaoudi, Ait Menguellet en plus d'extraits de quelques-uns de ses poèmes.

Il faut rappeler que Matoub Lounès naquit le 24 janvier 1956 à Taourirt Moussa où il repose.