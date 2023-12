Avant de s'attaquer à cet immense chantier culturel, Mehenna Mahfoufi a d'abord aiguisé ses «armes» en s'investissant dans les études universitaires approfondies afin de pouvoir détenir «les moyens de sa politique». Il obtient d'abord un doctorat en ethnomusicologie de l'université de Paris X-Nanterre (France). En 1993, Mehenna Mahfoufi a obtenu le prix Mouloud-Mammeri en Algérie (Tizi Ouzou). Il a été directeur de l'Observatoire des musiques issues de l'immigration maghrébine en Europe.

En 1992, il a rédigé une thèse sur le répertoire musical d'un village berbère d'Algérie. Concernant sa bibliographie, elle se décline en plusieurs livres ayant tous pour point commun la culture algérienne d'expression amazighe, la poésie et la musique kabylse. De son mémoire de maitrise, Mehenna Mahfoufi a tiré le livre intitulé: «Quelques aspects de la musique de la Kabylie traditionnelle». En 1990, il a publié le livre «Le chant d'évocation amoureuse de type ahiha de Grande Kabylie». Dans les années 90, il a édité pas moins de cinq ouvrages à savoir: «La chanson d'émigration kabyle, une rétrospective», «Les musiques et sociétés du monde berbère», «Les chants kabyles de la guerre d'Algérie», «La recherche algérienne de Bela Bartok» (traduit en italien, anglais et arabe)... Au fil des années, Mehenna Mahoufi a élargi son champ de recherche mais a maintenu la même rigueur de travail, dans l'ensemble des oeuvres à venir. En plus du livre consacré à Cheikh El Hasnaoui, Mehenna Mahfoufi a, égalemen,t effectué des recherches qui ont abouti à l'édition d'un livre sur l'autre pilier de la poésie et de la chanson algérienne d'expression kabyle Slimane Azem. Il a ainsi édité le livre: «Slimane Azem, l'impossible retour» ainsi qu'un ouvrage sur un autre maitre: Youcef Abdjaoui.Mehenna Mafoufi a pris part à de nombreux congrès internationaux en tant que chercheur sur le domaine des musiques amazighes, notamment en France, Allemagne, Tunisie, Liban, Italie, Belgique. Il a animé des conférences dans différentes universités, Institut du Monde arabe, conservatoires de musique (Créteil,

Vitry, Alfortville, CNR Aubervilliers laCourneuve), etc. Il faut noter enfin que des musiciens collaborent avec Mehenna Mahfoufi pour la valorisation, la création et la diffusion des musiques amazighes issues de l'immigration maghrébine en Europe.