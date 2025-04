Cette édition s’est particulièrement distinguée par une dédicace exclusive à la Palestine, notamment la bande de Ghaza. Plus d’une quarantaine de poétesses venues des quatre coins du pays ont su surpasser les mots pour décrire les maux d’une population laissée à l’humeur de l’enfer sioniste. À la lecture des poèmes nul ne pouvait retenir ses larmes. L’assistance très sensible à cet évènement a été très touchée par les rimes ayant peint les chagrins, les douleurs et les malheurs d’une mère qui pleure son fils, d’un père à la recherche des restes de sa famille, d’un enfant qui vivra, désormais, sans ses parents. Le mot était maître de cette édition pour transmettre le message d’une population qui vit au rythme des bombes face à des nations silencieuses. Des poétesses qui n’ont pas hésité à dénoncer par la prose la famine, le génocide, le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres sous une agression sans précédent d’un colon démuni de toute humanité. On retiendra de ce festival, l’énorme amour que portent les Algériennes a un pays frère sous l’enfer d’une guerre où des puissances mondiales se sont réunies pour effacer de la carte un peuple qui continue de lutter pour sa liberté. Pour la commissaire du festival, Mme Amira Deliou, «cette manifestation ne se réduit pas à une simple célébration littéraire», mais a-t-elle précisé «une mise en lumière de la place centrale de la femme algérienne», d’où justement «un appel à la liberté», et «c’est l’un des premiers principes qui définissentt notre société». A propos du festival, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou,, a souligné, lors de la cérémonie d’ouverture à laquelle ont assisté des représentants des autorités locales, civiles et militaires, dans un message lu en son nom par Mme Wassila Bouhelassa, sous-directrice de la distribution de la production culturelle auprès du ministère, que c’est «avec une fierté sincère et un attachement profond à nos valeurs que nous célébrons, aujourd’hui, à Constantine, la parole noble et la créativité féminine qui a su faire du poème une passerelle entre l’individu et l’humanité». Insistant, dans son message, sur le fait que cette manifestation est «l’écho des douleurs endurées par les femmes, mais aussi la voix d’un espoir et d’une résistance face à la souffrance, pour redonner à l’homme un sens, à l’univers un équilibre et à la parole son pouvoir enchanteur contre la violence et le chaos du monde». C’est exactement ce qui a été traduit par ces poétesses, ayant su rendre le mot une arme pour combattre, les préjudices et les injustices imposés à la femme palestinienne et lesquelles ont été chaleureusement accueillies. Elles étaient belles avec leurs habits traditionnels, ce qui a ravi le public en cette soirée d’ouverture marquée par la présentation d’un spectacle artistique et poétique intitulé Hayzia, poème de la flamme. Un spectacle qui revient sur l’histoire légendaire de, cette figure emblématique de la ville de M’sila, immortalisée par le célèbre poème de Mohamed Benguitoun.