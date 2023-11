Le LAB doc DZ a fêté ses 10 ans d'existence cette année! Après Oran, l'an dernier, le Lab DZ s'est donc tenu, dans la ville des Ponts, Constantine, en attendant d'aller l'an prochain à Annaba, puis à Sétif a fait remarquer

Mme Ahlem Gharbi, Directrice générale de l'Institut français d'Algérie et conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie.

Cette dernière s'est félicitée de voir cette formation de création qui a eu à former des centaines de jeunes depuis, prendre davantage d'ampleur. Et de souligner son «enthousiasme de la suivre pas à pas depuis trois ans», qu'elle est là en Algérie. Rappelons que le Lab Dz est un exercice pas facile qui comprend des contraintes dont la principale est le temps. Aussi, la résidence est scindée en deux temps.

La première phase s'est tenue les 16, 17 et 18 juillet dernier et a été consacrée aux repérages et à l'écriture. Son programme était axé sur la découverte par les résidents du thème central et la mise en place des équipes de tournage.

La seconde phase, qui s'est étalée du 3 au 21 septembre, a été consacrée au tournage, le montage des films et enfin la projection des travaux. Pour cette résidence, les apprenants ont été encadrés, notamment par Yacine Hireche au son et mixage et Elizabeth leuvrey à l'image...

La résidence se veut avant tout un travail de groupe et d'apprentissage de fond qui permet à chacun de mettre la main à la pâte...

Ces images qui s'écoutent...

Pour commencer, comme le veut la tradition, la séance débutera d'abord par les formes sonores. Le premier qui fait une vingtaine de minutes et ouvrira le bal est «Holding the atmosphere» de Ines Bara. Promesse tenue comme dans son titre, puisque la jeune Ines nous a permis de l'accompagner dans les moments clés de son intimité enfermés chez elle après son retour d'un long voyage en Turquie. Et de se remémorer, avec nostalgie, ses bons souvenirs. Mais de là à se laisser aller aussi par instants à des phases de tristesse, non sans nous glisser ces quelques plages temporelles en fulgurances incongrues comme cette histoire du lézard qui survient dans sa chambre. Sa forme sonore est ponctuée par sa jolie voix chantant en anglais sur les notes de sa guitare. Comme dans un journal intime, Ines Bara se raconte et se mouvoie au milieu de son cercle intime qu'est sa maison où elle vit seule, où se lèvent des sons de partout, entre douche, cuisine etc.; «Les cheveux ça se coiffe, ça ne se rase pas» de Ahcen Rezgoun, qui est une autre forme sonore des plus inattendues qui nous fera presque hérisser les cheveux tant le message véhiculé est important.

«Les cheveux c'est politique» dira Ahcen lors du débat et il a entièrement raison. Ce dernier parviendra à capter notre attention, en nous narrant ses péripéties, retraçant ainsi son parcours d'adolescent, du primaire, au lycée et jusqu'à la fac où ses cheveux ont constitué un véritable bouc émissaire et un frein durant son éducation scolaire, lui qui aimait le hard rock et le signait par ses différentes coiffures qui, force est de constater, n'était pas trop au goût de tout le monde, surtout de ses professeurs...

Un combat qu'il a dû mener pour imposer sa différence... S'agissant des séries photo, «L'été Bonois» de Imad Chaoui, a consisté à restituer sous de nombreux clichés, l'ambiance estivale d' Annaba tandis qu'Amir Bencheboub avec «Profondeurs vertigineuses» nous a invités à découvrir la ville de Constantine entre ses vieux ponts et son quotidien. Pour sa part, Chaïma Azil nous a invités à la suivre durant ses vacances à Béjaïa, en mettant l'accent sur les moments forts,comme les incendies de cet été, tout en confiant en images ses petits instants ordinaires comme aller à la plage entre amis, veiller autour du feu etc. Intéressants, les mashups étaient aussi au nombre de trois.

Une petite «longue» Histoire de Mohcen Hamadou, a consisté grâce à un collage d'extraits de plusieurs films algériens, à raconter l'histoire de l'Algérie de l'indépendance à nos jours, en passant par la période du socialisme, notamment octobre 88, la décennie noire et enfin le Hirak notamment. «Zoom sur le 7eme art» de Oussama Ramdane, a permis d'une façon intelligente de faire le constat amer, en un laps de temps assez court, sur la situation chaotique du cinéma en Algérie, entre le nombre élevé de salles fermés et l'absence véritable de public qui se bouscule dans les salles, préférant le Net au grand écran.. «Amour engagé» de Amine Zahouani, a permis d'aborder un sujet bien tabou en Algérie, avec humour, celui de l'amour, en utilisant, lui aussi, différents extraits de films algériens.

Côté courts cette fois, les documentaires proposés cette année partageaient tous un point en commun, cette sorte de mansuétude mélancolique qui était bien perceptible à l'écran. Etait-ce la ville de Constantine et sa sobre torpeur qui donnaient cette impression, peut-être.. Dans «Double Miloud» le jeune réalisateur Ahmed Tounsi a choisi, lui, en tout cas, d'aller filmer, plutôt à Biskra, là oû vit sa famille. Il nous contera l'histoire de deux Miloud. L'un, quasi vagabond aujourdhui, vit seul en élevant ses chiens, tout en se remémorant son passé, après avoir joué dans «la bataille d'Alger».

Confidences intimes

Le second Miloud, n'est autre que son père, le père du jeune réalisateur. Face à ce dernier et par réserve ou pudeur, Ahmed Tounsi choisira de mettre des lunettes lorsqu'il interviewera son père...Ce dernier peu loquace, prend le temps de répondre...bien que ses phrases prêtent parfois à sourire ou à la méditation, il y avait comme un certain vide qui planait par moment, nous laissant souvent sur un goût d'inachevé. La maman est aussi interrogée, mais cette fois la caméra est placée du côté de ses mains en train de préparer les feuilles de la cheikhchoukha beskriya. Ce temps suspendu, volatil et hésitant est encore bien appuyé dans le film «Ça aurait pu être un film» de Nousnouss, qui avouera pendant le débat, avoir fait plusieurs versions de son film. Elle confiera aussi son regret de n'avoir retrouvé, le jour du tournage, ce sentiment de spontanéité chez ses interlocuteurs qu'elle n'avait plus retrouvés depuis le début. Et de se rendre compte d'avoir perdu ce «conte de fées» vers lequel elle tendait, désespérément.

Pour autant, son film, à l'apparence fragile d'une quête, est intéressait de surcroît, car il laisse insérer dans son récit sa désarmante sincérité par des scènes qui se font et se défont in live, aux gré de ses envies, comme le reflet du souci méticuleux de cette jeune réalisatrice, bouleversante par ce qui frôle la naïveté, au contact de l'inconnu, lors du premier passage à l'acte.

Du conte de fées à la quête de soi

Nousnouss nous invite délibérément avec incongruité à pénétrer ses songes lorsqu'elle avoue aimer les couleurs d'un tableau en nous le montrant, alors que le micro qui vient prendre le son pendouille devant nous yeux à l'écran et de décider de filmer autre chose, tandis que son interlocuteur parle dans le vide...La réalisatrice fait un film sur Constantine et son art tout en interrogeant sa propre démarche filmique qui nous introduit du coup, dans les coulisses de son propre processus de filmage en cours. Une forme de générosité que la réalisatrice offre au spectateur dont le regard oscille entre recherche d'émotion et une forte canalisation cérébrale qui se perd dans ses hésitations, ce qui rend son film doublement attachant malgré ses failles....Autre film qui creuse profondément ce sillon d'un mal-être qui ne dit pas son nom est «Inouï» de Labib Benslama.

Filmé en noir et blanc, ce dernier nous introduit dans les dédales des quartiers de Constantine, cette ville chantre de la musique malouf.. Cette ode à l'art et à cette musique est pourtant rendu de façon détournée. On nous informera que le but du réalisateur- absent lors de la projection- était de mettre l'accent sur ces artisans qui continuent à fabriquer des instruments et à préserver malgré tout ce patrimoine malgré leur marginalisation.

Un message pas tout à fait clair dans le film. Même si l'on comprend les intentions. Car ce qui transpire dans le film est surtout cette ambiance morose qui vous étouffe.

Les plans sont effectivement cadrés pour pousser le spectateur à rentrer dans le mur ou a tenter de s'échapper d'une ruelle obscure et son interminable vide sidéral.

L'éffacement de ces artistes est donc posé là. «Inou»ï, nous dira t-on, se réfère à l'oreille, à l'ouie et puis, à l'absence de considération de ces artisans qui travaillent à l'ombre des regards et de la reconnaissance publique...Si l'image n'est pas grandiloquente, il y a indéniablement le son et puis le rythme de son flux qui interpelle au premier plan. Petite recherche faite, l'on n'est pas surpris du tout en découvrant que le réalisateur est d'abord un musicien et compositeur.

Le son ça le connait! Lui-même est un touche- àt(tout qui aime manier les instruments acoustiques.

Enfant de Constantine, peut -être ou pas, son sujet reflète l'état d'âme de l'artiste qu'il est et par ricochet, celui de tous les artistes algériens qui n'aspirent qu'à être reconnus. Dans ce film, le son prend une part belle. il est le pendant mécanique de son rayonnement spirituel, alors même que l'ennui semble accabler cette ville..Trois films simples et émouvants, chacun à sa façon, trahissant des propos intimes qui parfois peinent à sortir mais qui renvoient en filigrane à la sensibilité de chacun, que d'aucuns a essayé de traduite par les outils que nécessite le cinéma.

Un premier pas que l'on n'espère pas le dernier en tout cas...des propositions cinématographiques certes, un peu éteintes cette année mais qui regorgent d'humanisme, voire même au- delà, de cette quête de l'Autre, d'amour et d'apaisement...