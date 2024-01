La célébration de Yennayer de cette année a été une occasion pour des écrivains, des spécialistes et des chercheurs de faire des propositions concrètes pour la promotion effective de la langue amazigh. Ces recommandations ont fait suite à la tenue d’une journée d’étude ayant pour thème : «Tamazight, état de lieux et perspectives» qui s’est tenue le 13 janvier à l’instigation de l’APW de Béjaïa. Cette rencontre a été placée sous le slogan de «Tamazight facteur de cohésion et de développement national». C’est dans cet esprit qu’a été organisée cette journée d’étude à laquelle ont été invité des spécialistes et des praticiens en la matière, de toutes les régions du pays, pour faire un état des lieux et des perspectives pour sa promotion effective. Après débat fructueux et riche entre les participants, ces derniers ont adopté plusieurs recommandations. Ainsi, il a été recommandé l’adoption d’une loi organique portant mise en œuvre des dispositions de l’article 04 de la Constitution de 2020 ainsi que l’abrogation de tous les textes de loi en contradiction avec les dispositions de l’article 04 de la Constitution de 2020.

Les spécialistes ont également proposé l’adoption d’une politique nationale des langues qui consacre le pluralisme linguistique et offre les moyens au développement des langues nationales ainsi qu’une stratégie nationale de promotion de tamazight à travers la consécration d’une enveloppe budgétaire spéciale dans le cadre de la loi de finances complémentaire au titre de l’année 2024, puis des années 2025-2030. Les spécialistes en question ont suggéré que cette stratégie inclut la mise en place de l’académie nationale de langue amazighe, l’ouverture d’une école doctorale afin d’offrir à tamazight l’encadrement adéquat, la création de centres régionaux de recherche spécialisés dans la langue amazighe rattachés au Centre National de Recherche en Langue et Culture Amazighes ainsi que la création de départements de langue et culture amazighes au niveau de toutes les universités algériennes. En outre, l’introduction de l’enseignement de tamazight au sein de l’école de l’Algérie à Paris et partout ailleurs à l’étranger, ainsi qu’au niveau du centre culturel algérien à Paris et ailleurs est un autre point proposé tout comme la généralisation de l’enseignement de tamazight à travers tout le territoire national et dans tous les cycles (préscolaire, primaire, moyen, secondaire) dans le public et dans le privé, ainsi qu’à l’université pour les spécialités en relation avec les institutions de l’État et les services publics : ENA, droit, sciences politiques, sciences économiques, sociologie, information, histoire, etc. Aussi parmi les recommandations concrètes retenues lors de la même journée d’études, figure l’obligation de l’enseignement de Tamazight, la généralisation graduelle de tamazight dans les institutions de l’État et au niveau des services publics, la mise en place d’un système de traduction simultanée «tamazight-arabe /arabe-tamazight» au niveau du Sénat, de l’APN, des APW et des APC et la création de chaînes de TV spécialisées en tamazight (enfants, histoire, etc.). Les chercheurs dans le domaine amazigh préconisent l’autorisation de création de chaines TV privées en tamazight, la création d’un journal public en tamazight et la mise en place d’éditions d’information et d’émissions en tamazight au niveau de toutes les stations radio de wilayas. L’utilisation par la banque d’Algérie de tamazight lors de l’impression de nouveaux billets d’argent et de confection de nouvelles pièces de monnaie (en tifinagh), la consécration d’un budget annuel au titre du ministère de la Culture pour la promotion du cinéma, du théâtre, de l’édition du livre et autres, en tamazight, l’organisation de journées culturelles (cinéma, livre, théâtre) destinées à notre communauté à l’étranger, essentiellement en France et au Canada ainsi que la relance de l’opération de transcription en tamazight sur les frontons des différentes institutions publiques et privées (en tifinagh) sont des propositions ayant émergé à l’issue de la même rencontre. Enfin, les spécialistes qui se sont penchés sur l’état des lieux de tamazight et les perspectives inhérentes à l’avenir de cette dernière ont insisté sur la nécessité de d’introduire tamazight dans les sceaux officiels des différentes institutions nationales et locales de la République (en tifinagh).