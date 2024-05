Projeter des séries de télévision dans une salle de cinéma n'était pas pensable ni imaginable avant que l'idée ne traverse l'esprit des animateurs de l'association Project-heurts de Béjaïa, qui gagnent, ainsi, un statut, sans contexte, de précurseurs en la matière. Il fallait y penser et avoir l'idée et la concrétiser. Une idée mise en pratique dès l'année dernière, intitulée à juste titre d'ailleurs, Cine-série. Une idée qui a germé au sein de Project-heurts, suite au succès retentissant qu'ont eu certaines séries télévisées à l'instar de «Batha» 1 qui a été d'ailleurs, la première série qui a fait l'objet de la première édition de Cine-série de Project-heurts. L'expérience a accroché aussi bien les cinéphiles bejaouis, que les réalisateurs et autres comédiens et techniciens desdites séries diffusées pendant le mois de Ramadhan, qui ont d'ailleurs applaudi et adhéré. Suivre une série télévisée juste après la rupture du jeûne était inévitable, voire même un rituel avant toute sortie nocturne, chez les familles algérienne pendant le mois sacré du Ramadhan. Chose qui a provoqué une onde de choc au sein du grand public algérien. Désormais, le mois de Ramadhan est synonyme de séries télévisées. Chose qui n'est pas passée sans provoquer une réflexion chez la dynamique association Project-heurts de Béjaïa, qui ont tenté de cerner le phénomène à travers une projection cinématographique d'une série télévisée. N'est-ce pas une tentative de réconcilier le cinéma et la télévision, deux rivaux éternels, qui se rendent en fin de compte à l'évidence avec l'avènement de nouvelles techniques de communication et l'immersion des réseaux sociaux, YouTube, Tiktok, Netflix..etc. Il est vrai qu'entre le cinéma et la télévision c'est une grande, longue et profonde histoire d'amour, dans le sujet et la question sont d'actualité plus jamais. La télévision a- t-elle sauvé le cinéma, ou plutôt l'a détruit? Le débat n'est jamais clos, surtout que d'autres canons s'immiscent dans l'arène. Pour les professionnels, la télévision a délaissé le 7eme art, puisque depuis que le petit écran s'est introduit massivement dans les foyers, la spécificité du cinéma dans son aspect de spectacle collectif a pris un sacré coup. La série télévisée, genre populaire, s'est progressivement libérée au point de bousculer sérieusement la place du cinéma dans la grille des programmes télévisés. Mais est-ce une raison de délaisser l'une pour l'autre? La réponse? The answer is blowin in the wind, chante toujours Bob Dylan. Chez Project-heurts, on ne doit surtout pas rester figé. Proposer des solutions et tenter des perspectives d'où l'idée de Cine-série, lancée l'année dernière, reconduite cette année avec la projection de deux séries télévisées «Dar Lefchouche saison 2»...et «Batha 2» En présence des deux réalisateurs Djaâfar Gacem et Walid Bouchebah et d'autres comédiens des deux séries. les deux réalisateurs ont salué l'idée de Project-heurts, laquelle idée était à l'origine de «Batha 2»...»à vrai dire nous n'avons jamais pensé à la saison 2 de «Batha», c'est suite à notre passage l'année dernière à la première édition de Cine-série, que Nabil Asli, alias «Elaz» a eu cette idée de continuer l'aventure, sans provoquer d'enthousiasme chez le reste de l'équipe puisque c'était impensable à la fin du tournage de «Betha 1» a déclaré le comédien Nassim Hadouche alias «Bounar».