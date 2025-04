Adapté du célèbre jeu vidéo phénomène qui a conquis des millions de joueurs à travers le monde, le film Minecraft est le carton cinématographique de ce printemps. Disponible dès maintenant chez TMV Cinéma, Garden City, avec cinq séances par jour, il affole les compteurs : plus de 712 millions de dollars récoltés en à peine trois semaines d’exploitation, et plus de 85 millions de spectateurs dans le monde. Une performance qui dépasse les lancements de Barbie, Oppenheimer ou encore Super Mario Bros. Produit par Warner Bros et réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite), le film mêle aventure épique et humour décalé, dans un univers visuel spectaculaire. À l’écran, Jason Momoa mène un casting explosif, entouré de nouvelles figures prometteuses du cinéma américain. Il incarne un aventurier charismatique au cœur d’un monde menacé par l’apparition du redoutable Ender Dragon. L’histoire suit une jeune héroïne intrépide et ses compagnons qui se lancent dans une quête pour sauver leur monde fait de blocs et d’imagination. Fidèle à l’univers du jeu, le film mêle humour, action, valeurs de coopération… et clins d’œil qui raviront les fans de la première heure. Un événement mondial à vivre sur grand écran, dès maintenant, uniquement chez TMV Cinéma, Garden City. Pour satisfaire la forte demande, cinq projections sont prévues chaque jour. C’est l’occasion idéale de (re)découvrir l’univers de Minecraft dans des conditions optimales. Les horaires précis de diffusion sont régulièrement publiés sur les réseaux sociaux du cinéma. Nous invitons donc les spectateurs à les consulter avant leur venue sur Instagram au lien @tmv_cinemas et sur Facebook, à la page TMV Cinémas Garden City. Pour rappel, le film Minecraft reprend les codes visuels et narratifs du jeu pour offrir un récit palpitant, drôle et plein d’émotions, qui parlera autant aux plus jeunes qu’aux nostalgiques de la première heure. C’est une aventure sur l’amitié, le courage, la construction… et les creepers, bien sûr ! À préciser que la projection a lieu auTMV Cinémas – Garden City, à raison de cinq séances par jour, horaires à consulter en ligne. La billetterie est disponible au niveau du guichet du TMV Cinémas.