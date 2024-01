Raï dynamitant, chaabi égyptien, Dub et autres influences en provenance du Moyen-Orient et du Maghreb, seront au rendez-vous sur les dancefloors avec DJ La Louuve et ce, le vendredi 26 janvier à partir de 19h, à Alger. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous inscrire gratuitement en suivant le site de l'institut français d'Alger, à l'adresse suivante https://if-algerie.com/alger/culture/agenda. Le lieu du concert vous sera confirmé par mail. Usant d'un contrôleur comme du volant d'une voiture bélier, La Louuve t'aligne les chocs frontaux à mesure qu'elle drift dans les ruelles malfamées d'Afrique du Nord. De transitions en têteè à queue, elle te passe en revue raï éthylique, Electro Maghreb, Afro Gnawa, Dabke, Sharqi & Mahragan pour finalement te faire déflagrer une tripotée de BPMs artisanaux, l'espace d'une rotation pointant de la Mauritanie à l'Iran. Trônant à l'ombre de sa pègre Wah Wah Production, elle incarne ce que l'hyperactivisme antihype a de plus ambiancé et de patibulaire.