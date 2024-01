Le jeune écrivain donne rendez-vous à ses lecteurs et aux férus de littérature aujourd'hui, samedi 20 janvier à partir de 13 h, à la mythique librairie «Cheikh-multi livres», située au centre-ville de Tizi Ouzou...

C'est un écrivain exceptionnel qui sera l'invité de la ville de Tizi Ouzou pour parler de son oeuvre et dédicacer ses livres. Il s'agit indéniablement du genre de rendez-vous culturels à ne pas rater pour toute personne éprise de littérature mais aussi adepte des débats de haut niveau. L'invité en question n'est autre que le romancier et nouvelliste Djawad Rostom Touati qui, en plus d'être un talentueux écrivain, primé pour ses textes, est également le brillantissime présentateur de l'une des meilleures émissions dédiées au livre, que diffuse la chaine de télévision algérienne Canal-Algérie tous les dimanches et intitulée: «Culture, l'autre regard». Djawad Rostom Touati donne rendez-vous à ses lecteurs et aux férus de littérature aujourd'hui, samedi 20 janvier à partir de 13 h, à la mythique librairie «Cheikh-multi- livres», située au centre-ville de Tizi Ouzou. L'auteur signera son dernier roman «Misère de la littérature», paru aux éditions Apic. Cet ouvrage est le dernier volet de la trilogie de Djawad Rostom Touati. L'éditeur rappelle qu'avec «Misère de la littérature», l'auteur ferme les portes de sa trilogie risquée «Le culte du ça», et ouvre celles du débat sur la « question littéraire». Pour présenter ce roman, il est fait appel à une citation de Frank Lepage:

«Une idéologie est dominante seulement, et seulement si elle n'est pas perçue comme telle». Avant d'en livrer un développement: c'est-à-dire si elle connaît un tel niveau de diffusion qu'elle semble aller de soi, que les représentations qu'elles charrient paraissent l'évidence même». Raison pour laquelle «le discours du mythe doit dissimuler aussi bien ses propres origines que celles de ce qu'il décrit» (Edward Saïd).

Touati met en avant son personnage principal qui se prénomme Nadir. Ce dernier est poète, un poète dilettante. Pour extirper les origines du mythe néocolonial, Nadir «s'engage à manier la rime en vers et contre tous les idéologues du défaitisme et de l'autodénigrement»: ce faisant, il trouvera en Lina, jeune universitaire et romancière prometteuse, un soutien aussi précieux qu'inattendu. «En oeuvrant à transformer le monde, les jeunes auteurs se transforment eux-mêmes, ainsi que leurs rapports. Alors que Lina réalise que la liberté réside dans la transformation de ses propres déterminations Engels, Nadir dépassera-t-il enfin les conduites d'échec qu'il a sublimées en idéal de liberté?», s'interroge, en outre, l'auteur du résumé du livre de Djawad Rostom Touati qui est aussi l'auteur des romans: «La civilisation de l'ersatz», «Un empereur nommé désir» et «La scène et l'histoire». Il faut rappeler, qu'en 2016, Djawad Rostom Touati s'est illustré avec son roman «Un empereur nommé désir», paru aux éditions Anep (Agence nationale d'Edition et de Publicité) et qui lui a valu le prix «Ali Maâchi». Il reçut ce prix littéraire au moment où il était l'un des plus jeunes écrivains de notre pays.

Djawad Rostom Touati avait obtenu le Prix de la meilleure nouvelle au concours d'arts et culture, puis le concours du Feliv en 2015. Djawad Rostom Touati est licencié en économie internationale et titulaire d'un master en management. Il est professeur de français. C'est l'un des écrivains algériens les plus actifs de ces dix dernières années. A.M.