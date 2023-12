Le film «La Dernière Reine» de Damien Ounouri et Adila Bendimerad n'arrete pas de faire parler de lui. En effet, apres de nombreuses sorties dans le monde et autant de prix remportés dans différents festivals, le long métrage historique est le récipendiaire de deux Awards, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur scénario au internationalimagefilmfestival IIFF 2023. Fondé en 2002, le Festival international du film d'images (IIFF) est un festival annuel organisé à Harare qui présente des films représentant une femme dans au moins un rôle majeur, offrant ainsi aux femmes africaines un modèle pour observer d'autres femmes actives dans le cinéma et avoir un impact positif sur leur propre vie et leur communauté.