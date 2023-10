Quelle idée géniale! Le Festival international de théâtre de Béjaia réserve un volet et non des moindres pour les enfants, puisque à chaque édition, depuis l'arrivée de Slimane Benaissa à la tête du commissariat du festival, des conteurs sont au programme. Pas moins de quatre conteurs à savoir Seddik Mahi, Aït Meddour, Bouamar et Mehaïlia sillonnent des écoles pour des animations spécial enfants. Des pièces théâtrales, des contes et légendes sont au menu de ces tournées. C'est ainsi que le programme de la présente édition récidive en réservant un volet spécifique au jeune public, principalement les enfants, à travers un éventail varié de contes et d'animations. Après les premières représentations qui se sont déroulées vendredi et samedi derniers à la Maison de la culture, les spectacles destinés aux enfants se sont déplacés à l'intérieur du territoire de la wilaya pour poser leurs décors à Toudja, Souk El Djemaâ, Ait Oussalah et Tala Hiba. Ces localités ont été choisies spécialement parmi celles qui ont été touchées par les graves incendies lesquels ont ravagé la wilaya de Bejaia l'été dernier, afin d'apporter un peu de baume au coeur des enfants, traumatisés par cette catastrophe. L'ambiance créée par les conteurs et les animateurs a été magnifique et les différents spectacles ont ravi les enfants, venus nombreux profiter de cette opportunité culturelle rare dans le paysage de ces localités. Des moments de pur bonheur que ces enfants n'oublieront pas de si tôt. Pour Slimane Benaissa le festival n'est pas destiné uniquement aux adeptes du 4e art, qui est considéré plutôt acquis, mais aussi au public juvénile puisque c'est la meilleure façon de mettre les gens sur la voie du quatrième art. En effet, le commissaire du festival pense que c'est une façon, à travers des contes et légendes, et autres spectacles spécial enfants, d'initier les enfants à la pratique théâtrale. «Le public de théâtre se forme, et se cultive dès son jeune âge. On doit d'ores et déjà mettre nos enfants sur la voie de la représentation et de la création» nous a déclaré Benaissa avant de conclure «C'est notre rôle d'élargir au maximum les adeptes du 4ème art. C'est la meilleure façon de captiver l'adulte de demain et de le mettre définitivement sur la voie de l'art en général. C'est la meilleure voie pour découvrir des jeunes talents qui peuvent faire une grande carrière dans ce domaine.» Quelques dizaines d'écoles primaires et autres collèges sont au programme de cette nouvelle édition dans les régions ravagées par les incendies.