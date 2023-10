Descriptif : le Hirak a levè le voile sur les ravages idèologique, politique, èconomique, social et culturel causés par l’orientation libérale, imposèe au pays depuis les années 80, elle est à l’origine de la distruction de nombreux acquis et réalisations de l’Algérie indépendante. Après avoir détourné le fleuve du Développement national de son lit et tari systématiquement ses sources, les politiques de démantèlement libéral ont produit gachis et désolation.

Il est important, aujourd’hui de dresser le bilan de l’immense préjudice matériel et moral causè au peuple algérien par la 3issaba des prédateurs aux commandes du pays et de son économie, ces trente dernières années.

C’est le gage d’une volonté politique ferme de ne plus reproduire cette ruineuse expérience .Il s’agit, on l’aura compris, de repartir sur des bases véritablement nouvelles. Quelle voie de développement s’offre aujourd’hui , à l’Algérie ?

À propos de l’auteur

C’est à ce questionnement fondamental qu’entreprend de répondre le présent ouvrage.

Après avoir fourni un éclairage sur les choix de 1962 et rappelè l’expérience de développement national autonome et les raisons de son èchec puis l’impasse structurelle des choix de classe libéraux.

Il conclut sur la problématique du retour à une politique de développement national telle qu’elle a été implicitement posèe par le Hirak.Éconmiste de formation et ancien cadre du secteur de l’energie Abdelatif Rebah est chercheur indépendant et auteur de nombreux écrits et ouvrages sur l’économie algérienne.