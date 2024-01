Le Théâtre national algérien (TNA) « »Mahieddine Bachtarzi » abritera, samedi, la présentation de la pièce de théâtre « El khatwa el akhira » (le dernier pas), fruit d’une coproduction entre le TNA et le Théâtre national sahraoui, annonçant, par là même, la fondation officielle du Théâtre national professionnel de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a indiqué mercredi le directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui. Lors d’une conférence de presse accompagné de la directrice du Théâtre national sahraoui, Moumna Mohamed Salem, M. Yahiaoui a annoncé que le TNA « abritera,ce samedi 27 janvier, la présentation de cette pièce de théâtre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord-cadre, signé en mars 2023 à Boujdour (camps de réfugiés sahraouis) entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère sahraoui de la Culture, visant à renforcer la coopération culturelle bilatérale et la fondation du Théâtre national sahraoui ». Et d’indiquer : « Cette pièce est le fruit des formations organisées en collaboration avec le Théâtre régional de Sidi Bel Abbes et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (Ismas), au profit d’étudiants sahraouis dans différentes spécialités, encadrés par des enseignants spécialisés », a-t-il souligné. De son côté, la directrice du Théâtre national sahraoui, Mouna Mohamed Salem a indiqué que cette grande œuvre théâtrale épique visait à « faire entendre la voix du peuple sahraoui, en ce sens qu’elle raconte sa tragédie et ses souffrances quotidiennes sous le joug de l’occupation marocaine, ainsi que les étapes charnières de sa lutte armée pour son indépendance et le recouvrement de sa liberté », soulignant que l’œuvre sera « présentée le 27 février prochain dans les camps sahraouis ».

La responsable sahraouie a, également, salué « les efforts du ministère de la Culture et des Arts et de ses différents établissements de formation et de leurs formateurs, ainsi que le soutien permanent de l’Algérie à la cause sahraouie et l’encouragement reçu par la troupe sahraouie qui a bénéficié d’une formation de haut niveau en la matière, dispensée par des enseignants spécialisés, en tant que noyau de la refondation du théâtre sahraoui sur des bases professionnelles, et qui sera une arme culturelle pour soutenir la cause sahraouie ». Pour sa part, le directeur du Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, Rachid Djourou, a évoqué les principales étapes de la mise en œuvre de cette œuvre réalisée par Issa Djekati, d’après un texte d’Idris Kerkoua. Le directeur du développement et de la promotion des arts au ministère de la Culture et des Arts, Cheddad Bezzai, a souligné « la poursuite de l’accompagnement et du soutien à la troupe théâtrale sahraouie à travers un programme d’ateliers de formations, afin d’acquérir des compétences artistiques et techniques dans les différents éléments du processus théâtral, la culture étant l’une des sources importantes pour faire passer le message de la cause sahraouie juste de par le monde ».