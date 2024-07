Il s'agit d'un récit poignant à tout point de vue, écrit de manière impeccable par l'écrivaine. D'ailleurs, la façon dont le récit défile devant le lecteur est à elle seule une source d'attraction inépuisable pour ce livre.

Quant à la trame elle-même, elle est tout aussi passionnante car Hafsa Zinai Koudil s'y attaque à un sujet qui représente, jusqu'à nos jours, un tabou. On 'en parle que très rarement. Et quand on ose l'aborder, on prend toutes les précautions» d'usage. Il s'agit du thème des enfants conçus hors mariage et qui sont abandonnés à leur naissance dans des centres destinés à cet effet.

Hafsa Zinai Koudil, entame son récit, non pas quand ce que tout le monde ou presque qualifie d'erreur, est commise, mais au moment où le fils illégitime devenu adulte, découvre enfin la véritable identité de sa mère. Et, sans plus tarder, va à sa rencontre.

A partir du moment où Zoheir sait qui est sa mère biologique, il ne faut plus perdre une minute et aller à sa retrouvaille. Mais avant de passer à l'acte, ne faut-il pas d'abord planifier cette même rencontre, tâter le terrain, savoir comment les choses se dérouleraient, voire si elles ne vont pas mal tourner. Car entre le moment de sa conception et de sa naissance et ce jour où il découvre qui est sa mère, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Pourtant, Zoheir, qui fait preuve d'une naïveté extrême ne prend aucune précaution. Il passe à l'acte directement.

Il se lève le matin, enfile ses vêtements et se rend à l'école où enseigne celle qui lui donné la vie.

Sa mère, une fois son fils oublié, devant elle, le prendra-t-elle dans ses bras, le serrera-t-elle très fort et longuement avant de lui dire «tu m'as manqué, je t'aime». Puis lui demander des excuses. Le supplier de la pardonner même si ce qu'elle a fait (le fait de l'avoir abandonné) est impardonnable? Ou bien, nierait-t-elle son existence, lui tournerait-t-elle le dos, l'éconduirait-elle? Se comporterait-elle de manière froide et avec indifférence?

Il faut lire le roman haletant pour savoir comment Nadjet dite Sara a réagi en voyant son fils pour la première fois, puis pour la deuxième et toutes les autres fois.

Pendant les années au cours desquelles a grandi Zoheir, sa mère s'est mariée avec une grande personnalité, directeur général d'une entreprise. Elle a eu un garçon et une fille. Zoheir a donc un frère et une soeur.

Ces derniers, pour leur part, découvriront-il cette vérité? Comment vont-ils s'en prendre? Seront-ils contents d'avoir un nouveau frère, ou bien auront-ils une attitude de rejet total? Et, surtout, leurs sentiments d'amour infini envers leur mère se transformera-t-il en haine indicible quand ils sauront que leur mère a gravement fauté dans sa jeunesse?

Quant au plus grand point d'interrogation, concernant cette histoire, elle a trait à la réaction qu'aura le mari de Nadjet.

Ce dernier fera quoi en découvrir le gros secret tenu au silence par son épouse pendant toute leur vie commune?

Toutes ces questions et bien d'autres sont élucidées au fur et à mesure que le lecteur avance dans la lecture de ce roman qui gagnerait vraiment à être réédité 32 ans après sa publication par les éditions Enal.