C'est sous le slogan: «Palestine, résistance et continuité», qu'un colloque sera organisé prochainement à Bouira L'organisatrice en est Ozia, une association qui s'intéresse à la recherche et aux études historiques et patrimoniales. Ni le lieu ni la date exac de son déroulement n'ont pu être précisés par son président que nous rencontrions, à son invite, lundi dernier à Sour El Ghozlane. Tout ce qu'il savait, c'est que cet événement culturel réunira une cinquantaine de poètes et d'écrivains d'envergure nationale et locale.

Omar Boudjerda, qui est l'un d'eux, mais qui n'interviendra pas à cette occasion à cause de son statut de président, en a cités quelques-uns.

D'abord au niveau local: Benkouider Gribis, Rabah Belatras, Mahdi Derbane etc...Hors wilaya, ensuite: Ahmed Bouziane, Belkacem Chikaoui, Ahmed El Abbassi (Tunisien) Mouaouia Souissi (Libyen).

S'énonçant comme un soutien à la cause palestinienne, mais, ainsi que cela a été souligné par son initiateur, dans le cadre culturel et poétique arabe, ladite journée (qui reste à fixer) comportera une conférence, des débats, des expositions de livres, de photos et de tableaux illustrant la tragédie palestinienne.

Les noms des personnes qui seront honorées ont déjà été choisis. On a Kaddour M'Hamsadji, Souhil El Khaldi, Abderrahmane Haydeb, Youcef Aguini et la journaliste Hakima Fathallah.

Cependant, le héros du jour, ce sera Hafedh Aliane, professeur palestinien qui a enseigné pendant dix-sept ans au lycée

El Ghazali de Sour El Ghozlane.

Poète, il est auteur de nombreux ouvrages et recueils de poésie, Orage d'amour, l'amour, la prochaine fois, la phrase virtuelle et quantité d'articles et de publications dans des revues et journaux arabes. Cela va de 1972 (L'amour pour la prochaine fois à 2021 international avec le festival la Cloche. («Il était très proche de Yasser Arafat dont il lisait et appréciait les poèmes» assurait le président d'Ozia.

C'est, pour ainsi dire, sous le couvert de cet hôte de marque et des activités culturelles, qu'est organisé ce colloque dédié à la tragédie palestinienne. Et c'est pour en rendre compte que nous nous sommes déplacés ce lundi matin dans cette ville où le temps semble suspendu et l'espace figé.

Omar Boudjerda, poète chaâbi et auteur de quatre ouvrages, dont un, en français, sur Auzia et ses vestiges romaines, se confie à L'Expression.