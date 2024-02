La pièce théâtrale « Houa wa Hiya », produite par le Théâtre régional d’Oran « Abdelkader Alloula », a entamé dernièrement une tournée lors de laquelle elle sillonnera les théâtres de la région Ouest du pays, a-t-on appris, jeudi, auprès de cet établissement culturel. L’objectif de cette tournée artistique est d’animer la scène culturelle des wilayas de la région et à faire connaître les nouveaux produits dramaturgiques du TRO, a indiqué le directeur de cet établissement culturel, Mourad Senouci. La première étape de la tournée a été la wilaya de Mascara, dont les amateurs du quatrième art ont apprécié cette nouvelle œuvre théâtrale, qui a bénéficié du soutien du ministère de la Culture et des Arts, et dont la mise en scène est assurée par Issaâd Abdennour, a fait savoir M. Senouci. Ce samedi , la wilaya de Sidi Bel Abbes sera la deuxième étape de cette tournée, dont les planches du théâtre local recevront les comédiens de la troupe du TRO, qui se produiront, le 24 février en cours, devant les amateurs de théâtre de la wilaya de Mostaganem. « Houa wa Hiya » est une nouvelle œuvre du TRO, écrite par Abdelkader Belkeroui et produite au titre de l’année 2024. Elle est programmée également sur les planches du TRO et au Théâtre national « Mahieddine Bechtarzi » pour égayer les soirées culturelles et artistiques du mois de Ramadhan prochain, a fait savoir Mourad Senouci.

Le directeur du TRO a, d’autre part, précisé qu’une dizaine de représentations de la pièce ont été déjà présentées, ajoutant qu’elle fera l’objet d’une tournée similaire dans la région Est du pays, prévue à la fin du mois de Ramadhan. « Houa wa Hiya », dont la générale a été présentée, le mois de décembre dernier, participe actuellement aux Journée théâtrales nationales qu’abrite la ville de Nedroma, dans la wilaya de Tlemcen, du 14 au 17 février en cours. La pièce qui met en scène un couple, un homme et son épouse au chevet d’un malade, aborde des questions de société, notamment les maux auxquels est confronté l’Homme, mettant en exergue la patience dont il fait preuve pour surmonter les difficultés. Interprétée en un seul tableau et deux scènes dans un décor simple, voire sommaire, la pièce offre au public, dans un style alliant la puissance de la narration et la prestation de ses comédiens, des lectures diverses des problèmes abordés.