La bibliothèque principale de lecture publique de Médéa a été mise en exploitation, jeudi, étoffant, ainsi, l'infrastructure dédiée à la lecture et offrant un nouvel espace permettant d'abriter de multiples activités et manifestations culturelles. Décliné dans un style architectural moderne, cet établissement culturel de quatre étages renferme plusieurs espaces pour la lecture (enfants, adultes et chercheurs), une médiathèque, une salle d'internet, des aires d'exposition, ainsi qu'une salle de conférence de 250 places, selon les explications fournies sur place par la directrice locale de la Culture et des Arts, Salima Gaoua. L'entrée en exploitation de cette bibliothèque contribuera à «optimiser le fonctionnement et la gestion» des bibliothèques et salles de lecture communales, au nombre de 74, dont 24 bibliothèques rattachées au secteur de la culture, les autres étant sous tutelle des collectivités locales, a-t-elle fait savoir. Outre sa vocation initiale, la nouvelle bibliothèque servira à l'accueil des grandes manifestations culturelles, telles que le festival international de calligraphie arabe, mais aussi des évènements littéraires nationaux et locaux, a ajouté Mme Gaoua. La bibliothèque principale de lecture publique de Médéa dispose actuellement d'un fonds documentaire composé de trois mille (3.000) titres couvrant différentes disciplines et qui devrait être renforcé «graduellement» par d'autres acquisitions afin d'enrichir davantage ce fonds documentaire mis à la disposition des lecteurs, a indiqué, pour sa part, la directrice de cet établissement, Amina Bouchouiha. L'établissement dispose d'une banque de données appelée à «mieux organiser le travail des gestionnaires affectés au niveau des bibliothèques et salles de lecture ventilées à travers la wilaya et permettre de traiter, à distance et en temps réel, les activités et les opérations qui se déroulent au sein de ces structures de lecture», a-t-elle expliqué. D'autres activités et prestations seront assurées par cet établissement, telles que le traitement de textes et des travaux d'impression pour les adhérents (étudiants et élèves) de sorte à les aider à mieux exploiter l'ouvrage ou le document consulté sur place, a-t-elle conclu.