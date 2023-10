L'honneur est revenu à la troupe syrienne de lancer officiellement le festival sur les planches après les allocutions officielles. Intitulée Gris ou Grise, la pièce de théâtre de la compagnie Teatro-Tuyo de Cuba, était la première à être jouée sur les planches du mythique Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh. En effet, présentée, samedi soir en ouverture de la 12ème édition du Festival international de théâtre de Béjaïa, la pièce Gris, a subjugué le public béjaoui, aussi bien par une exhibition remarquable des comédiens sur scène que par le sujet traité, puisque la pièce traite de l'actualité et des problèmes qui rongent le monde, dont la question relative à l'environnement. Elle traite de façon subtile la dégradation de l'environnement et la nécessité de réagir afin de la sauver du péril qui la guette de manière permanente. La pièce imagine un monde sans saisons. «Si le monde perdait soudainement les quatre saisons, tout deviendrait-il gris?... Personne ne sait de quelles couleurs elles sont, jusqu'à ce qu'il les perde. Trois clowns viennent d'un lieu inconnu et rencontrent, peut-être pour la première fois, la richesse, toujours changeante, des saisons, le bruissement des feuilles sèches, le froid de la neige, les bruits de l'eau, de la mer, le souffle du vent, la pluie, le vert des arbres... Le gris a longtemps recouvert les couleurs de la terre et menace désormais d'enterrer la nôtre derrière les déchets, la pollution et les océans empoisonnés. Gris nous alerte par une opposition intelligente. Dessinez la sombre planète que l'on ne voit pas à travers les yeux troubles de ces sympathiques visiteurs. Il met en garde contre le risque d'atteindre cette situation par le paradoxe de nous révéler le plaisir que nous voyons encore devant nous. Avec très peu de ressources issues du gaspillage - pour ne pas trahir la philosophie propre du spectacle - le jeu des comédiens utilise une large gamme de spécialités et de modes scéniques: marionnettes, danse, magie, acrobaties, cirque. Comme si ce théâtre de clowns voulait aussi faire découvrir, aux côtés des couleurs 0de la Terre et de la Vie, tout le théâtre». Jouée dans le style du théâtre muet, ce qui n'a pas gêné le grand public présent à cette première soirée d'ouverture pour être fasciné de bout en bout, grâce à ses supports musicaux judicieux et innovants (symphonie classique sur un rythme de rumba). Dans cette pénombre pourtant, l'espoir demeure, pour peu que chacun daigne faire preuve de responsabilité et de respect envers la nature., semble susurrer Gris. C'est du réchauffé peut-être, mais le message est bien passé.

Le mérite revient aux acteurs qui, par l'émotion, la métaphore, l'humour et la légèreté ont réussi à en faire une supplique.