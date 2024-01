La Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN), a auditionné jeudi des experts et des professionnels du Cinéma, et ce dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'industrie cinématographique.

La séance d'audition, présidée par le président de la commission, M. Abdellah Aloui, s'est déroulée en présence de ses membres, d'experts et de professionnels du cinéma, dont le chercheur universitaire Ahmed Bedjaoui, le président de l'Association des producteurs algériens de cinéma (pac), Boualem Bouziani, des producteurs de cinéma Madkhour Mohamed Yacine, Hocine Saadi et Mehdi Benaissa, en sus du réalisateur, Khaled Barkat.

Au début des travaux, M. Aloui a indiqué que l'objectif de cette séance «est d'écouter les interventions de ces experts afin d'aboutir à une loi conforme aux attentes des cinéastes algériens en abordant leurs préoccupations et en présentant des solutions en termes de production, d'investissement ou de formation», ajoutant que «la formulation finale du projet sera de la responsabilité de la commission».

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, avait présenté, lundi dernier, devant la Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme de l'APN, le projet de loi sur l'industrie cinématographique, approuvé en Conseil des ministres du 10 décembre 2023.