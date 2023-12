Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement d'appels d'offres nationaux ouverts pour l'exploitation d'espaces culturels au niveau dcinq wilayas, relevant de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), indique jeudi dernier, un communiqué du ministère. «Dans le cadre de l'approche économique adoptée par le ministère de la Culture et des Arts, sous la supervision de la ministre Soraya Mouloudji, et en application des instructions de Monsieur le président de la République, pour promouvoir l'investissement dans les ressources culturelles (sites et monuments historiques), le ministère de la Culture et des Arts annonce le lancement d'appels d'offres nationaux ouverts pour la location d'espaces culturels gérés par l'OGEBC, et ce au niveau de cinq (05) wilayas, comme première étape, à savoir Tébessa, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Tlemcen et Ouargla», précise le document. Ces offres devront «permettre aux particuliers de louer et d'exploiter des surfaces et des espaces relevant des sites et des monuments archéologiques gérés par l'Ogebc», ajoute la même source. Cette étape s'inscrit «dans le cadre d'une stratégie, à travers laquelle, le ministère tend à relancer l'activité des sites et des monuments archéologiques et à offrir aux citoyens des prestations compétitives encadrées par des professionnels du secteur privé», note le communiqué. Le ministère invite les intéressés à se rapprocher des sections de l'Ogebc au niveau des wilayas concernées par les offres, afin de retirer le cahier des charges, et ce avant le 07 janvier 2024.