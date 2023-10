L'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel Aarc, organise une exposition d'art plastique de l'artiste Faïza Tidjani intitulée «Le périple des oiseaux». L'exposition sera visible du 28 octobre au 11 novembre 2023 à Dar Abdellatif. Le vernissage aura lieu le samedi 28 octobre 2023 à partir de 15h30. Faïza Tidjani est une artiste autodidacte du Sud algérien, qui a vécu entre deux villes, Tamacine près de Touggourt au sud d'Alger, dont elle est originaire et Constantine. Une vie qui a oscillé entre deux zaouias, la zaouia tidjania du côté paternel et la zaouia rahmania du côté maternel. Un déclic qui s'est passé au cours d'un mois de Ramadhan. Après avoir lu la «Burda», Faïza Tidjani s'est sentie traversée et frappée d'une émotion très intense «envers Allah et son Prophète (PBDSL)». «Il fallait que je traduise cette émotion sur le plan artistique avec la calligraphie». Le résultat de cette inspiration sera une trentaine de toiles réalisées sur une période d'une année, en 2011. On y retrouve, inscrits en filigrane, des passages du poème de la «Burda», des adhkars (invocations) ainsi que «al asma Allah wal husna» (noms et attributs divins) calligraphiés par exemple sous forme de palmiers. «Ces mentions sont représentées de manière très fine et échappent au regard de l'observateur. Plus j'écris petit, plus le public se montre curieux de savoir ce qui est exprimé», nous confie-t-elle. Après avoir exposé cette oeuvre en Algérie, au Maroc, et au Centre culturel algérien à Paris, cette collection a trouvé refuge à la Maison soufie durant le Festival soufi de Paris.