Une exposition de toiles du peintre orientaliste belge Édouard Verschaffelt (1874-1955) a été inaugurée dimanche dernier, au Musée public national Nasreddine-Dinet de Bou-Saâda, dans la wilaya de M'sila.

L'exposition, inaugurée en présence de l'ambassadeur de Belgique à Alger, Alain Leroy, organisée dans le cadre d'une coordination entre le Musée public national Nasreddine-Dinet et l'ambassade du Royaume de Belgique en Algérie, se poursuivra jusqu'au 19 octobre 2023(aujourd'hui).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la directrice du musée, Leïla Bouazza, a souligné que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Belgique.

L'exposition comprend vingt oeuvres du peintre Édouard Verschaffelt, arrivé en Algérie en 1919 pour ne plus quitter le pays jusqu'à sa mort en 1955, dans la ville de Bou-Saâda.

Leïla Bouazza a rappelé que ce peintre orientaliste, «étroitement lié à Bou Saâda», n'est «jamais tombé dans le piège du simple orientalisme, tel que beaucoup de gens le conçoivent, tant il était émerveillé par le soleil et la splendeur de la région, mais aussi marqué par la misère qui régnait dans l'Algérie occupée durant la première moitié du XXè siècle».

Célébrer cet artiste peintre est aussi une «reconnaissance de la touche artistique qu'il a léguée «, a ajouté la directrice du musée, soulignant qu'en marge de l'exposition, des ateliers seront organisés, au cours desquels trois artistes-plasticiens professionnels de Bou-Saâda reproduiront des peintures de Verschaffelt.

Pour sa part, l'ambassadeur de Belgique en Algérie a souligné que la peinture «offre une merveilleuse fenêtre sur le monde», et que de telles activités «confirment l'importance des liens qui unissent les peuples algérien et belge».

Il a exprimé, dans ce contexte, son «espoir» de voir cette initiative «contribuer à nourrir et à renforcer les relations entre les deux pays».

À signaler que la manifestation a attiré, dans sa première journée, une affluence remarquable d'artistes et d'amateurs d'art de la région, avides

de découvrir (ou redécouvrir) les peintures d'Édouard Verschaffelt.

Cette exposition, organisée en association avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture de

la République Algérienne Démocratique et Populaire ainsi que le Musée national public Nasr Eddine Dinet, fait suite à l'exposition organisée avec succès en décembre 2022 au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger à l'occasion de la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

Inaugurée le 15 octobre, l'expo prendra fin aujourd'hui, 19 octobre 2023 au Musée national public Nasr Eddine Dinet. En marge de cette exposition, une plaque mémorielle a été apposée sur la façade de la maison dans laquelle Édouard Verschaffelt a vécu de nombreuses années et jusqu'en 1955.

Il est bon de savoir qu' Édouard Verschaffelt est un peintre belge né à Gand en 1874 et décédé en Algérie à Bou,saâda en 1955.

Verschaffelt était un élève de l'École des Beaux-Arts d'Anvers et de Gand où il se fera connaître pour ses talents de portraitiste. Verschaffelt est affilié à la tradition de la peinture flamande et des peintres luministes.

Ces influences se retrouveront à travers l'ensemble de son oeuvre. Verschaffelt arrive en Algérie avec son épouse en 1919 après avoir quitté une Belgique meurtrie par la Première Guerre mondiale.

Il va développer un profond attachement pour le pays et une fascination pour Bou saâda. Après la mort de sa première épouse, il se marie avec une Algérienne de la tribu des Ouled Sidi Brahim, Fatima, avec qui il aura deux enfants.

Édouard Verschaffelt va peindre l'Algérie de l'intérieur dans un style qui se démarque de l'exotisme orientaliste de l'époque. Ses peintures de scènes familiales et ses portraits - dont de nombreux portraits de sa femme et de sa fille -, ses lavandières, fantasias, et ses paysages représentent de magnifiques témoignages des traditions et du patrimoine d'une région. Ses oeuvres sont présentes dans plusieurs collections privées et de musées, notamment en Algérie, en Belgique et en France.