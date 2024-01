La nécessité de mettre en valeur les espaces culturels pour promouvoir les talents dans divers domaines culturels, politiques et socio-économiques a été soulignée par les participants au Forum «Jeunes et espaces culturels», ouvert lundi dernier, à Ghardaïa, à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ). Dans son intervention, la présidente de la commission de la culture, des sports, loisirs et tourisme au Conseil, Hanane Kaced, a indiqué que «les jeunes Algériens jouissent d'innombrables et divers talents en quête d'espaces d'accueil leur permettant de concrétiser leurs ambitions culturelles». L'artiste Mohamed Rouane, a, lors de la séance culturelle intitulée «Lecture dans les attentes de l'artiste algérien», estimé «nécessaire aux jeunes d'adopter la pensée culturelle allant dans le sens de la valorisation et la promotion à échelle mondiale de la culture algérienne et de faire preuve d'esprit d'initiative afin qu'ils concourent à la concrétisation de la vision culturelle escomptée». Evoquant son expérience artistique, le comédien Hakim Dekkar a indiqué que «l'art algérien, le 4ème art en particulier, a effectivement contribué, à travers les personnages des comédiens, à la transmission du noble message», état de fait qui a permis, selon lui, de «faire valoir la culture algérienne et de la hisser aux premières places artistiques sur les scènes culturelles mondiales». Les participants ont également mis en avant le fait que ce forum offre une opportunité à mettre à profit pour examiner les voies de redynamiser les espaces culturels, lieux propices pour promouvoir les compétences et talents, et d'échanger les connaissances et expériences culturelles. Initiée avec le concours du ministère de la Culture et des Arts, ce forum qu'abrite deux jours durant (15-16 janvier) la salle de cinéma M'zab de Ghardaïa, permettra aux participants d'examiner une série de questions liées, notamment à la mission des espaces culturels de servir de cadre et de promouvoir les activités et initiatives culturelles juvéniles, et de contenir les jeunes créateurs, tous domaines culturels confondus. Le programme de ce forum, qui tend également à établir des relations de communication entre différentes composantes culturelles de la société algérienne, s'articule sur une série d'axes liés à la mission des artistes et associations culturelles dans la promotion des espaces culturels et la stratégie d'appui des oeuvres culturelles.