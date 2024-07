Une manifestation très originale, tenue au siège de l'agence Pi relations, a permis de présenter de nombreuses activités culturelles dont une grande exposition qui a dévoilé la fibre artistique, une fois n'est pas coutume, de nombreux hommes de droit, issus de plusieurs barreaux, notamment d'Alger ou de Sétif. Musique, lecture poétique, projections, rencontre-débats, le public a pu se familiariser avec la propriété intellectuelle et découvrir les différents aspects liés aux droits d'auteurs et droits voisins en Algérie. Lors de la clôture de l'événement «Croisement», qui s'est tenu jeudi dernier, l'honneur a été rendu par la représentante de l'édition El quobia, à un très grand artiste plasticien en hommage à son talent en matière d'art. Il s'agit de M.«Taib Youcef» dont le talent caché fut célébré devant une large assistance. À cet effet, un très beau tableau réalisé par l'artiste peintre Nour Kamell à l'effigie de M.Taib Youcef a été dévoilé....À cette occasion, Karim Sergoua, plasticien, designer et enseignant à l'école des beaux-arts, se présentant comme «l'avocat des artistes» et défenseur de leurs droits, a fait le serment d'organiser la première exposition de. Taib Youcef, dans une grande galerie algérienne. Il se dira, jaloux, lui et ses confrères de ses techniques novatrices et modernes en matière d'arts plastiques, lui qui a pourtant a étudié l'art en long et en large.+. Taib Youcef qui s'est plu à peinre durant des années, n'a pourtant jamais exposé durant toute sa vie. Une injustice que Karim Sergoua veut réparer. Intitulé «Youcef Taib ou l'Art miroir de l'Histoire», Nour Kamel a rédigé tout un texte pour rendre hommage à ce doyen de l'art en Algérie. Ainsi, dans cet article publié sur le journal Le Chélif, il confie: «Certaines rencontres sont essentielles dans la vie d'un individu, surtout pour un artiste. En tant que tel, j'ai toujours été captivé par les histoires et les parcours de mes prédécesseurs dans le monde de l'art. Il y a quelques jours, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Youcef Taib, un artiste plasticien algérien de 93 ans. (...)Dès que je l'ai rencontré, j'ai su que j'étais en présence d'une personnalité extraordinaire. Ses yeux, bien qu'usés, portaient l'intensité de son âme passionnée. Son histoire m'a transporté dans une époque où Alger traversait une période faste et fertile en artistes, une ère dorée qu'il capturait à travers son art. Youcef Taib est plus qu'un artiste, il est le témoignage vivant de la beauté de l'esprit humain. À travers notre conversation, j'ai découvert un monde à la fois authentique et profondément enraciné dans le patrimoine algérien. La façon dont il parle de sa ville bien-aimée avec une telle ferveur et affection m'a donné l'impression de marcher dans ses rues anciennes, ressentant le pouls de sa vie à travers ses mots.»

Un artiste exceptionnel mais modeste

Et d'ajouter: « Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il peint, pas seulement avec sa main mais avec son coeur et son âme. Chaque coup de pinceau sur sa toile est imprégné d'émotions, de souvenirs et d'un profond amour pour sa patrie. Il m'a raconté ses expériences, passant par la décoration des intérieurs de maisons de la Casbah jusqu'à la création de fresques qui ont restauré leur splendeur originale. Ses oeuvres sont un véritable reflet de l'essence d'Alger, capturées à travers le prisme de sa perspective unique». Et d'indiquer: «La passion de Youcef Taib pour l'Algérie est palpable. Ses yeux s'illuminent dès qu'il parle de la mer, du ciel et de la vie vibrante de la Casbah. Il peint avec une nostalgie qui fait revivre la beauté et le mystère du passé. Son utilisation du clair-obscur pour jouer avec la lumière et l'ombre crée une profondeur et une intrigue dans son travail, faisant de chaque pièce une nouvelle histoire. Malgré son talent incroyable, Youcef Taib reste modeste et discret. Les vrais diamants ne sont jamais facilement accessibles. Son art exige un oeil expert pour en apprécier la véritable valeur. Il est le trésor caché de l'art algérien, et ses contributions méritent d'être célébrées et connues de tous. Qualifié d'artiste exceptionnel mais méconnu, l'artiste Kamel Nour estime: «au-delà de la technique, c'est son style unique de clair-obscur qui le distingue. Youcef Taib maîtrise l'art de jouer avec l'ombre et la lumière, créant des scènes empreintes de mystère et de profondeur.

Un artiste prolifique et très doué

Ses peintures de la Casbah, avec ses ruelles sinueuses et ses femmes en hayek, sont autant de fenêtres ouvertes sur un monde à la fois réel et fictif. Durant la guerre de Libération nationale, alors que les autorités coloniales françaises interdisaient la langue arabe, Youcef Taib, avec son esprit rebelle et créatif, trouva des moyens ingénieux pour signer ses oeuvres en calligraphie arabe, échappant ainsi aux sanctions. Cette méthode originale, qui passait inaperçue auprès des autorités coloniales, pensant que ces signes étaient simplement des éléments décoratifs de la peinture, permit à Youcef Taib d'exprimer son identité et sa culture tout en échappant aux sanctions. Cette anecdote resta gravée dans son esprit, un témoignage de son intelligence et de son amour pour sa patrie face à l'oppression. Et de relever: «Youcef Taib ne s'exprime pas que par l'art pictural. Il explore divers matériaux comme le ciment, le bois et le carton, créant des sculptures uniques et des oeuvres d'artisanat. Pionnier de la sérigraphie en Algérie, il combine artisanat et innovation, devenant l'un des premiers à maîtriser cette technique après l'indépendance.». Et de conclure joliment en ces termes: «L'attention portée aux détails semble inégalée dans ses oeuvres, avec des motifs chatoyants et une palette chromatique audacieuse. Son art échappe aux regards ordinaires; il faut prendre le temps de découvrir le choix des couleurs et le geste juste, pointilleux, qui célèbre la beauté naturelle ou architecturale algérienne. Son talent fait affleurer les enjeux personnels du peintre dans sa création et ses choix artistiques. L'intimité que j'ai eu le privilège d'approcher le temps d'une conversation incite soit à faire silence, soit à s'autoriser de connaître quelques bribes de son passé et de ses chemins entrecroisés. Youcef Taib est un diamant caché de l'art algérien. Son parcours, marqué par la passion et la souffrance, témoigne de la puissance de l'art comme moyen d'expression et de guérison. À travers ses oeuvres, il continue d'inspirer et de toucher les coeurs, laissant un héritage précieux pour les générations futures. Peindre n'est pas seulement son métier, c'est sa vie, et c'est cette profonde conviction qui fait de lui un artiste extraordinaire, un véritable fils de la Casbah, dont l'oeuvre mérite d'être connue et reconnue dans le monde entier.»