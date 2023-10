Aqbawi Cheikh, commissaire du fFestival international des Nuits du Théâtre du Désert à Adrar, a annoncé que la dame du théâtre arabe, Samiha Ayoub, sera honorée lors du festival qui se tiendra du 12 au 18 octobre prochain. Aqbawi Al-Sheikh a déclaré que le Festival des Nuits du Théâtre du Désert d'Adrar a choisi d'honorer la dame du théâtre arabe pour son parcours long et chargé sur scène, et en reconnaissance de son parcours et de son empreinte qu'elle a laissée dans l'histoire du théâtre arabe. Samiha Ayoub est née dans le quartier de Shubra au Caire. Elle a fait face à de nombreuses difficultés et défis au cours de son parcours artistique avant de commencer sa carrière. Sa famille était contre son désir de jouer et l'a boycottée, mais sa détermination et son amour pour le théâtre ont fait d'elle l'une des icônes du théâtre arabe. Samiha Ayoub a rejoint le Théâtre National Égyptien, où elle se vouera au théâtre durant toute sa vie. Elle dit à ce sujet: «C'est ma maison dont je ne peux pas me passer.» La comédienne a, en effet, présenté de nombreuses pièces que les critiques considéraient à leur juste valeur comme du grand théâtre, d'autant plus qu'elles étaient l'oeuvre de grands dramaturges tels que Saâd El-Din Wahba, Rashad Rushdi, Youssef Idris, Alfred Farag et Tawfiq Hakim et d'autres. La Dame du théâtrae arabe a participé à des oeuvres théâtrales immortelles, notamment «La voie de la paix», «Le suspense», «Remords», «Phèdre», «Le Ministre amoureux» et «Le Sultan confus». En 1975, elle est nommée à la tête de la direction du Théâtre National et ce, pendant 10 ans. Sa riche carrière artistique compte pas moins de 180 pièces dans lesquelles elle a joué. Elle a aussi mis en scène cinq pièces, dont «Les farces d'Attiya». La trace de Samiha Ayoub ne s'est pas limitée à la seule scène, mais elle aura marqué aussi de son passage dans de nombreuses oeuvres cinématographiques, télévisuelles et même radiophoniques.