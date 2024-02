Le centre culturel français de Paris, sis à 171 rue de la Croix-Nivert 75015, accueille le vendredi 16 février à 19h une rencontre - hommage au Moudjahid Benali Boukortt (1904 - 1983). La rencontre sera marquée par la présence de témoignages de plusieurs intervenants dont Lila Boukortt, la fille de Benali Boukortt, Nils Andersson, éditeur, écrivain et militant anticolonialiste et Chakib Bendimerad, éditeur de l'ouvrage «Les enfumades» et eMazoun»a» de Benali Boukortt. Ce dernier a milité aux Jeunesses Communistes dès 1924, puis au PCA dont il a été le Secrétaire général jusqu'en 1939. Les souvenirs du militant de la cause nationale sont rapportés avec netteté dans ses ouvrages dont «Les enfumades» et «Mazouna», ««Syphax et Massinissa entre les impérialismes romains et carthaginois», ainsi que «Le souffle du Dahra», un témoignage autobiographique posthume, publié par sa fille Lila Boukortt. Ces ouvrages contribuent à l'écriture de l'histoire de notre pays. Né en février 1904 et mort en 1983, Benali Boukortt aura marqué son temps. Un résistant de la première heure, un militant pour l'indépendance de son pays et un témoin privilégié de cette page de notre Histoire avec un grand H. La rencontre sera modérée par Mustapha Hamidouche.