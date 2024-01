L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, en partenariat avec MDciné annoncent au grand public, le lancement d’un programme de projections cinématographiques, afin de découvrir des nouveautés hollywoodiennes. Sont actuellement à l’affiche huit films dans une trés bonne qualité de projection. Au menu on citera «Aquaman et le Royaume perdu», «Wonka» «Napoléon», «Five Nights at Freddy’s» «Hunger Game: La Ballade du Serpent et de l’oiseau chanteur» «les Trois Mousquetaires» «Les Inséparables» et «Migration». Ces projections se tiendront jusqu’au 18 janvier 2024, d’un moyen de trois séances par jour, au niveau de la salle Ibn Kheldoun (12 rue Docteur Saadan, Alger).