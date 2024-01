L'Algérie a réitéré samedi soir sa ferme position en terme de solidarité envers le peuple palestinien meurtri, en conviant le public à un grand spectacle musical qui comprenait pas moins de cent cinquante (150) artistes algériens qui se sont produits sur la scène de l'opéra Boualem Bessaïh. Avant le début du gala, la ministre de la culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a tenu à souligner auprès des journalistes que l'art n'est pas seulement le divertissement mais, c'est aussi ce genre d'événement qui englobe aussi des actions engagées. Elle fera remarquer en outre que d'autres opérations artistiques et culturelles du même genre seront organisées prochainement. Pour sa part, le nouveau directeur de l'opéra,

M. Bouazara s'est félicité de la réponse positive du public qui a répondu présent dés l'annonce de l'événement au prix de ticket de 1000 Da, sachant que la recette de ce spectacle sera destinée au peuple palestinien qui souffre de l'agression sioniste dans la bande de Ghaza. Intitulé «Paix pour la Palestine», le spectacle a été conduit par l'Orchestre Symphonique de l'opéra d'Alger qui s'est produit sous la direction conjointe du maestro Lotfi Saïdi, le Syrien, du maestro Misak Baghboudrian, et l'ensemble andalou sous la direction de maestro Najib Kateb notamment. L'opéra et le choeur polyphonique ont proposé un bouquet de belles pièces lyriques et musicales, qui portent de nombreux messages de bienveillance, de soutien et d'assistance de la scène artistique algérienne à la Palestine.

Un public fervent et engagé

Le spectacle artistique s'est déroulé en présence d' importantes personnalités officielles représenteés par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, le directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Boualem Boualem, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit M.Laïd Rebiga, le secrétaire général du gouvernement, M. Yahya Boukhari, Son Excellence l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, ainsi que le Président du Parlement mauritanien. De nombreux artistes se sont relayés sur la scène de l'opéra d'Alger pour interpreter un florilège de chansons en solidarité avec la Palestine, à l'instar de Manal Gharbi, qui a interprété le chef-d'oeuvre «Wine el mayalin», la chanteuse Nada Al-Rayhan, qui a interprété «Zahrat Al-Mada'in», de Feyrouz et Asmaa Ola, qui a interprété la chanson «asbaha aândi boundoukiya» du regretté feu Nizar Qabbani, sans oublier le grand comédien algérien Hassan Kechach, qui a présenté dans une éloquence parfaite des extraits du poème de Mahmoud Darwish «Ayouha el maroun aabra el kalimat el âbira», ou encore la chanteuse de musique andalouse Lamia Madini et Kouceila Ajrad qui a repris à sa façon le célèbre poème de Mohamed El Badji «Tahia Falestin». Une troupe de danseurs a gratifié aussi le public d'un numéro de debké insufflant joie et effervescence au milieu de l'opéra. Grands, jeunes et même des enfants, que ce soit en solo ou en chorale, tous ont chanté pour la Palestine, par amour pour la paix et la cohésion dans le monde et le vivre ensemble. Des moments marquants, pleins d'émotion avec lesquels le public a grandement interagi, que ce soit en applaudissant ou en lançant aussi des youyous, rappelant aussi le grand engagement de l'Algérie auprès de tous les peuples opprimés dans le monde. Interrogé sur la symbolique de ce spectacle artistique et humanitaire, kouceila Ajrad, chanteur du groupe Djmawi Africa nous fera remarquer qu'il est tres honoré de faire partie de ce méga spectacle.

De belles voix sensibles et solidaires

«Pour moi ce n'est pas qu'un simple concert. Ça représente énormément d'émotion. Evidemment, c'est un devoir de s'engager pour la Palestine». Et de renchérir: «En tant qu'artiste, c'est effectivement une responsabilité bien sûr. C'est un devoir de rester debout auprés de nos frères palestiniens. Si on ne se solidarise pas nous-mêmes en tant qu'humains, avant d'être musulman qui va le faire? On voit tous les jours des enfants, des gens mourir, sans aucune raison, c'est là où on se doit d'être solidaires avec eux. On essaye de faire tout ce que l'on peut et j'espère grâce à Dieu, qu'on trouvera le moyen pour qu'on puisse leur venir plus en aide efficacement». Pour sa part, Zohir Mazari, chef de choeur er directeur du corps polyphonique de la wilaya d'Alger s'est dit fier d' «avoir participé avec quarante choristes qui se sont produits sur scène pour rendre hommage à la Palestine et apporter un message de paix dans cet opéra, lieu adéquat pour tous ces artistes qui sont les ambassadeurs de toutes les causes justes. Comme partout dans le monde, les artistes sont toujours engagés et notamment les artistes algériens.». Et d'indiquer: « Un grand merci, surtout, au public qui a répondu présent à cet appel de l'opéra d'Alger. Le programme concocté s'est voulu universel et rassembleur justement. Il rassemble toutes les troupes de l'Opéra d'Alger et d'autres troupes aussi, notamment des artistes d'un peu partout d'Algérie. Il y avait des choristes qui sont venus même de Laghouat. Nous avons assisté à de grandes noms, et de tres belles voix de la scène algérienne dont Manel Gharbi, Nada Reyhane, Asma Ala, Hassan Kechache sans oublier la jeune génération qui était là. Dans le programme nous avons pu écouter de grands titres de la chanson et musique arabes, notamment de Feyrouz, ou de Abdelouahab, mais aussi une adaptation du film «Harriet» avec la chanson «Stand up pour Ghaza» qu'on a tenu à adapter pour ce spectacle-là et qui a été interprétée par le choeur polyphonique d'Alger et l'un de ses solistes, Amir hadjcheib, une jeune voix à découvrir». De la plume comme Mahmoud Darwiche à la prise de parole par la chanson et la composition, cette soirée fut un véritable hymne à la résistance pour le droit à la paix en Palestine. Un spectacle qui a réuni beaucoup de monde, réaffirmant ainsi clairement la position arrêtée de l'Algérie et, notamment du président de la République Abdelmadjid tebboune pour la cause palestinienne. Un spectacle haut en couleur et en mélodie,s qui a réunis aussi de nombreuses nationalités, de nombreuses voix, unis pour une seule cause, la libération des terres occupées pour la vie et la dignité d'un peuple qui continue à souffrir. Des images de contestations et de manifestations dans le monde ont été d'ailleurs projetées sur écran, démontrant la grande solidarité humaine déclenchée ces dernières semaines à l'échelle de la planète, en espérant une belle issue pour l'avenir de ce cher pays frère qu'est la P alestine.