Mon enfance à ce jour, titre du dernier roman de l'auteur palestinien Ibrahim Nasrallah, a été au centre d'une présentation au 26e Salon international du livre d'Alger.

Le texte revendique plutôt le statut de roman que celui de l'autobiographie. Il plonge le lecteur dans l'histoire d'un peuple sur plus de 60 ans. Il raconte un amour palestinien différent, qui transcende aussi bien la pauvreté et l'oppression que les petites batailles et les grandes guerres. Il y est question de ce lieu absent, la Palestine. C'est à l'espace Tassili, érigé sur l'esplanade des Pins maritimes, qu'Ibrahim Nasrallah s'est prêté au jeu de questions-réponses face à une assistance cossue, où l'on pouvait reconnaître quelques prestigieux noms de la littérature algérienne, à l'instar de Wassini Laredj. Au fil des interventions, l'auteur palestinien s'est permis une parenthèse en récitant un émouvant poème de son cru: «Leur sang dit bonjour, leur sang dit bonsoir, Leur sang est leur salut, leur message à notre attention, Leur sang est leur histoire, et leur peur pour nous Leur sang, leurs mosquées, leurs cathédrales, les fenêtres de leurs maisons, Leur sang, leur amour, leur colère, Leur sang, un reproche blessant, Leur sang, un espace dénudant, Leur sang, l'histoire que raconte la maman à ses enfants, Leur sang, une lettre d'une rose à son nectar, Leur sang, les oiseaux de leur pays et ses vents, Leur sang, leurs batailles et leurs trêves, et leur maîtrise face à l'impulsivité des colonisateurs, Leur sang, le bras de leur prière, Leur sang, leur prière. La rencontre avec Ibrahim Nasrallah aura également été l'occasion de passer en revue des exemples tirés de la littérature contemporaine et traitant de la question palestinienne, le débat a notamment soulevé la question de «la littérature de normalisation» qui encense la personnalité sioniste. Nasrallah qualifie alors la narration sioniste de carrément médiocre, arrivent ensuite d'autres degrés d'écriture, où «le sioniste apparaît sous un visage amène» où figurent, par ailleurs, d'autres productions, où, se glisse subrepticement la personnalité sioniste, poursuit l'orateur. Il cite à ce titre le roman d'Amin Malouf Les échelles du Levant (1996) qu'il décrit comme étant la pire forme d'abjection en matière d'écrits sur la Palestine. «Dans son roman, Malouf a poussé trop loin les limites de l'orientalisme, ce qui a débouché sur une infâme affabulation. C'est l'exemple type du roman de normalisation», s'insurge Ibrahim Nasrallah.

Ce dernier se défend donc de publier son autobiographie in Mon enfance à ce jour, contrairement à son autre oeuvre Le gardien de la cité perdue, dans laquelle il se livre à une sorte d'introspection et où le lecteur peut vivre avec lui une intrigue foisonnante de détails sur sa vie. Rappelons que l'auteur palestinien, Ibrahim Nasrallah, dédicacera, aujourd'hui, son roman sur le stand D, à 17h, à la Safex. Le 26e Sila consacre un programme de choix à Ghaza et à la résistance du peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits inaliénables. Nombre d'activités ont lieu, à ce propos, dans l'espace Ghaza (chapiteau) au niveau de l'esplanade, au Palais des expositions des Pins maritimes.