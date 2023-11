Le stand des éditions «El Amel» au Pavillon central a vécu des moments fort émouvants mardi après-midi. La présence de l'écrivain Mohammed Said Idiri en est la cause. Son livre, où il raconte son enfance tourmentée d'orphelin et de pauvre n'ayant personne à ses côtés durant toute la première partie de sa vie, est enfin édité en Algérie. Il était disponible au stand d'El Amel, sa maison d'édition.

Des lecteurs qui s'arrêtaient et lisaient le résumé en quatrième de couverture, s'émouvaient d'emblée. Et quand, ils demandaient à Mohammed Said Idiri plus de détails sur sa vie narrée dans son livre, certains en avaient des larmes aux yeux. Mais la lueur d'espoir ne tardait pas à surgir quand l'auteur expliquait à chaque fois qu'il a fini par vaincre cette vie de souffrance et de misère grâce au travail et aux études. Car Mohammed Said Idiri a fini par devenir un haut cadre de l'État après des efforts incommensurables et des études menées un peu partout en Algérie, au Canada et en Italie. C'est la première séance de vente- dédicace qu'a animée Mohammed Said Idiri qui a été épaulé et accompagné durant tout ce moment important pour lui par son éditeur Mohamed Ameziane Si Youcef, directeur des éditions El Amel. Ce stand a proposé plusieurs nouveautés spécial Sila allant du roman à l'essai en passant par les recueils de poésie, les nouvelles, les lexiques, etc. Parmi les nouveaux livres proposés par El Amel pendant le Sila, on peut citer l'essai consacré par l'auteure Djouher Amhis Ouksel à l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri. Il y a également le nouveau livre du romancier, poète et essayiste Youcef Merahi sur la ville de Tizi Ouzou. Les éditions El Amel ont édité en outre: «La révolution dans l'émigration, la tragédie du 17 octobre 1961, histoire et mémoire» d'Ahmed Askri, un livre sur le poète Si Mohand Ou Mhand de Tahar Ait Seddik, «Où avez-vous laissé mon fils» de Lakhdar Laceb, «Les ombres de février» de Zoubir Zerarga, «Taguemount Ouazouz, un village, une commune, une histoire» de Slimane Alem. Il faut rappeler que le stand d'El Amel propose des centaines de livres en langue arabe et amazighe dont des romans ayant obtenu le Grand prix Assia Djebar comme «Tislit nughanim» de Rachid Boukheroub et «D wagui i dassirem-iw» de Mustapha Zarouri. Une partie de cet espace est dédiée aux ouvrages parascolaires tous niveaux confondus. Une ruée particulière du public est constatée sur cette catégorie de titres.