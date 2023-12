L'Expression: Vous êtes actuellement en Algérie, en charge de parrainer une résidence d'écriture qui se veut former une dizaine de jeunesAlgériens à l'art du stand-up. Parlez-nous un peu de cette expérience?

Reda Seddiki: Cela fait maintenant dix ans que je fais du stand-up. J'ai joué un peu dans le monde. Je peux dire que j'ai cumulé une expérience assez solide en toute humilité. J'ai fait pas mal de formations et de master- class, que j'ai organisées en France. J'en ai fait pas mal en Tunisie aussi.

Du coup, quand on m'a demandé quand est-ce qu'on le fait à Alger? J'ai répondu que j'étais prêt! Car j'ai déjà fait ça ailleurs, j'ai dit que ça serait bien qu'on monte une troupe et du coup ça s'est fait! On a sélectionné huit humoristes.

On s'est dit, on va vivre ensemble pendant une dizaine de jours, dans une maison. On travaille tous les jours, entre écriture, pas mal de cours théoriques, de la pratique et pas mal d'ateliers. Je leur donne tout les outils que j'ai emmagasinés durant les dix dernières années. L'objectif est de leur faire gagner du temps. C'est vrai que l'humour ce n'est pas quelque chose d'enseigné. Tous ces préceptes que j'enseigne, je les ai appris tout seul, sur le tas.

Comment cela se traduit concrètement? Ils écrivent les blagues la journée et les appliquent alors le soir devant le public?

L'humour est une science claire. Moi j'ai étudié les mathématiques avant, c'est comme la médecine, il y a des techniques d'écriture. Le stand-up est un vrai genre littéraire. C'est juste qu'il n'est pas encore reconnu, il n y a pas encore de critiques de stand-up, ou des gens qui font des thèses sur le stand-up. Pour moi, c'est l'un des arts les plus complets parce qu'il y a à la fois de l'écriture, de la réflexion, de la philosophie, de la sociologie, de la musicalité, parce que sur scène, ils ont un rythme. Il y a de l'oralité. Tu es un érudit, parce que les gens t'écoutent. Il y a beaucoup d'émotion et de sentiments. Il faut travailler sans empathie envers le public, envers la société où tu vis, il faut être tous les jours à l'écoute.

C'est un art nouveau. Ce n'est pas du tout du théâtre. Parce qu'au théâtre, on joue des personnages alors qu'au stand -up on joue le personnage le plus dur à jouer qui est soi.C'est-à-dire c'est un travail de connaissance de soi; comment on réfléchit, comment on voit les choses, le regard qu'on porte sur la société... Une fois qu'on a fixé ça, il y a évidemment des techniques, des procédés, des méthodes de réflexion, il y a beaucoup d'exercices qui permettent d'accoucher de soi-même. Socrate parle souvent de maïeutique.

On fait tout ce travail là, d'accoucheur d'idée. Ils sont de plus, huit, chacun est différent. Chacun sa subjectivité. C'est quelque chose de très important, la subjectivité. Moi je vois les choses comme ça, toi tu les vois comme ça.

C'est tout cela qui fait que le stand-up est un genre littéraire. C'est l'un des arts les plus complets parce qu'il y a tout. Il y a même des mathématiques parfois. Quand tu es sur scène, pour expliquer des idées, il faut parfois passer par des raisonnements comme pour prouver un théorème. Tu a quelqu'un qui te dit qu'il ne va plus dans la maison de son grand- père, car elle l'a traumatisé, il commence à t'expliquer.

Tu a un autre qui te dit, pour que l'Algérie change et devienne plus belle, il faut améliorer les profs. Il y a une vraie réflexion derrière. Il y a surtout un travail de logique, comme si tu avais une idée et tus la prouver avec de la blague...

C'est de l'humour avec un message derrière?

Non! Je ne suis pas pour ça. Je leur dis toujours, si tu veux passer un message, envoie- moi un sms! L'humour c'est un révélateur. Il révèle les choses. Ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Il te donne la température mais il ne l'a change pas. Il ne faut pas qu'on ait cette prétention-là. J'insiste là-dessus. C'est ça le vrai stand-upeur. C'est une vraie philosophie de vie.

Que va t-il se passer après cette résidence?

Ils vont tous rentrer chez eux avec toutes ces informations. Ils vont reprendre l'écriture de leur spectacle, qu'ils vont jouer en parallèle. L'idée ce serait d'organiser une tournée à travers tout le territoire du pays et surtout, de monter une troupe solide pour le grand gala Algé'Rire de la prochaine édition du festival. Potentiellement, nous, on voit qu'il y a un modèle économique, c'est pour cela qu'on laisse la liberté au public de donner autant qu'il veut, parce que c'est comme une étude de marché, on voit combien les gens sont prêts à payer pour ce genre de soirée.

Si on sait, combien les gens sont prêts à payer, on pourra monter des comedy-clubs, ça va se professionnaliser et les gens pourront vivre de ça. Il y aura de nouveaux comedy-clubs qui vont se créer et de nouveaux humoristes.

Ça fera un effet boule de neige.. Mon rêve est qu'il y ait 30 ou 40 comedy-clubs par soir, à Alger, 40 à Oran! Je voudrais que les comédiens d'Annaba viennent à Alger et restent une semaine, ils font la tournée des comedy-clubs, comme cela se passe à New York.. Je crois en l'exception algérienne en termes d'humour et je peux le prouver.

Comment avez-vous sélectionné ces jeunes humoristes?

La production de Broshing a fait un bon casting. Ils connaissent du monde. Moi aussi, on a cherché sur les réseaux sociaux, pour voir un peu et on a discuté un peu sur les personnalités... On ne sélectionne pas forcément des gens marrants, mais des gens qui ont un point de vue. Un bon stand-upeur c'est quelqu'un qui t'apporte un regard nouveau. Si vous avez remarqué, chacun a sa façon de voir les choses.

Une vision et un potentiel, aussi, non?

Tout le monde a un potentiel, y compris vous. L'humour c'est vraiment une science. Quand tu travailles, tu peux y arriver. C'est une question d'envie qui fait la différence. Quand tu es dans un café et tu fais rire des copains, là, oui c'est une question de potentiel car c'est spontané mais ça se travaille. N'importe qui peut devenir drôle. Il suffit juste d'en avoir envie. Il faut avoir envie d'être marrant, par ce que ce n'est pas facile de monter devant des gens, qui vont te juger, tu testes des blagues pour la première fois, Il faut le vouloir!

À quand Reda Seddiki en spectacle en Algérie?Et quels sont vos projets?

Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je joue pas mal, j'écris énormément. Je transmets aussi. Je fais tout ça à la fois. J'espère, au prochain gala Algé'Rire... Mais, je vous avouerai qu'en ce moment, je pense encore à ce que je fais actuellement. Il faut absolument lancer la discipline!

Le gros projet c'est celui-là. Il faut que le stand-up devienne une discipline professionnelle, à part entière, en Algérie dans le sens où, les gens qui pratiquent ça, puissent vivre de leur humour, de leurs blagues, de leurs écritures. On pense que c'est facile de rire, alors que nous, c'est tous les jours qu'on travaille, de 9 jusqu'à 19h. Même eux, les humoristes sont étonnés. C'est un vrai travail! J'ai eu la chance de jouer partout dans le monde. J'ai rencontré des gens du Canada, des États-Unis, de France, de Belgique, de Suisse, j'ai rencontré des stand-upeurs du monde entier avec lesquels j'ai discuté. C'est un vrai métier.

C'est beaucoup de réflexion, tu dois donner de toi-même. Je leur dis à chaque fois, je veux que vous découpiez votre âme et que vous donniez à chacun un bout et vous en enivrez les gens avec, comme avec de l'héroïne. Car tu sens quand quelqu'un a partagé avec toi une partie de sa pudeur.

Le public en sort différent, car il s'est nourri de ça, il eut un vrai partage. Après, c'est vrai que c'est ma discipline, je plaide entièrement pour. J'essaye de la vendre, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui la pratiquent. C'est vrai que je fais des spectacles mais aujourd'hui, ma priorité, c'est qu'il y ait une vraie professionnalisation du stand-up en Algérie, avec un circuit, avec des comédy-clubs, par ce que ce sont ce genre de petits lieux qui te permettent de tester tes blagues, de prendre des risques, avant de les emmener sur une grande scène. Ma priorité, aujourd'hui est qu'il y ait un écosystème du stand-up en Algérie. Comme ça, tu travailles ta blague le matin, tu l'écris dans des petits comédy-clubs, dans des petites caves jusqu'à ce que tu la joues à l'opéra d'Alger par exemple.