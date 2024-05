Le Commissariat du Festival International du Film Arabe d'Oran annonce la tenue de sa 12ème édition, qui se tiendra du 4 au 10 octobre 2024, dans la magnifique ville d'Oran, située à l'ouest de l'Algérie. Le festival fait son grand retour après une pause de six ans, marquée par la dernière édition en 2018. Sous la direction de l'artiste et comédien Abdelkader Djeriou, cette nouvelle édition promet une expérience enrichissante, portée par une équipe de professionnels du cinéma et un comité consultatif de renom. Un programme captivant, mettant en lumière les dernières productions du cinéma arabe et en présence de cinéastes et professionnels de l'industrie. Le Commissariat du festival annonce également que les inscriptions pour les différentes compétitions seront ouvertes très prochainement, accompagnées d'un concours pour la création de l'affiche officielle du festival. Abdelkader Djeriou déclare que cette édition sera marquée par une énergie renouvelée, grâce à un programme soigneusement élaboré et à la mise en place de nouvelles initiatives pour soutenir l'industrie cinématographique en Algérie et dans le monde arabe. Ce rendez-vous cinématographique s'affirme ainsi comme un acteur majeur, tout en mettant en valeur le charme touristique d'Oran, en étroite collaboration avec les autorités locales. Il souligne également le recours à une équipe technique et administrative d'experts, ainsi qu'à un comité consultatif prestigieux, composé d'experts et professionnels du cinéma. Depuis sa création en 2007, le Festival International du Film Arabe d'Oran s'est imposé comme une vitrine majeure du cinéma arabe, conjuguant une dimension internationale à travers ses projections, conférences, discussions et ateliers, dans le cadre enchanteur de la ville côtière d'Oran.