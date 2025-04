La première édition du Festival national « Printemps d’Oran 2025 » se tiendra du 1er au 3 mai prochain au village méditerranéen, dans la commune de Bir El Djir (à l’Est d’Oran), ont indiqué les organisateurs. Cet événement, dédié à la cuisine, à l’artisanat, aux métiers traditionnels et au patrimoine culturel algérien, est organisé par le bureau du Forum national de l’innovation dans les métiers et l’artisanat d’Oran, en coordination avec la direction locale du tourisme et de l’artisanat, en collaboration avec la Maison de la culture et des arts « Zeddour Brahim Kacem » et la chambre locale de l’artisanat et des métiers. Ce rendez-vous patrimonial rassemblera des chefs cuisiniers amateurs et professionnels venus de toutes les régions du pays, afin de présenter des plats reflétant le patrimoine culinaire de chaque région, tout en mettant en lumière les dernières innovations dans l’artisanat.

Des concours de plats traditionnels, de salés et de pâtisseries seront organisés à cette occasion, sous la supervision d’un jury composé de chefs (Master Chefs) et de spécialistes. Ces compétitions seront couronnées par la remise de la coupe du Festival des arts culinaires et de la pâtisserie. Par ailleurs, diverses expositions seront proposées : artisanat traditionnel, fabrication de bougies et de savons, ainsi que des présentations de plats et de pâtisseries, traditionnels et modernes.

Des spectacles de musiques et de danses folkloriques seront animés par des troupes artistiques, accompagnés d’un défilé de mode mettant en valeur l’authenticité du patrimoine vestimentaire algérien de chaque région. D’autres activités destinées aux enfants sont également prévues, telles qu’un concours culinaire du « Petit Chef », un défilé de mode pour enfants, ainsi qu’une exposition de peintures avec la participation d’artistes plasticiens.