Cent cinquante (150) artistes algériens vont animer, le 20 janvier à ‘lopéra d'Alger «Boualem Bessaïh», un gala de solidarité intitulé «Paix pour la Palestine» en solidarité avec le peuple palestinien qui souffre de l'agression sioniste brutale dans la bande de Ghaza, a annoncé mardi le Directeur général (DG) de l'Opéra, M. Abdelkader Bouazara. Lors d'une conférence de presse, le DG de l'Opéra a précisé que ce gala dont les recettes profiteront au peuple palestinien, est une «halte de solidarité des artistes algériens avec les Ghazaouis et une affirmation de leur attachement au soutien à la cause palestinienne». M. Bouazara a lancé un appel à tous les Algériens dans toutes les wilayas pour assister à ce gala qui réunira les troupes de l'opéra d'Alger, afin d' «afficher les valeurs de solidarité et de cohésion qui caractérisent les Algériens, et leur soutien à la juste cause palestinienne», indiquant que le prix du ticket d'entrée est fixé à 1.000 DA. De son côté, le maestro Lotfi Saidi, chef de l'orchestre symphonique de lopéra d'Alger, a présenté les grandes lignes du programme de gala qui prévoit plusieurs spectacles de musique andalouse, d'opéra et de poésie sur la Palestine, citant notamment, un spectacle intitulé «notre maison Al-Qods», la lecture de poèmes de Mahmoud Darouiche et du poème de Mohamed El Badji «Tahia Falestin» (Vive la Palestine), outre l'interprétation d'un morceau classique intitulé «la force du destin» de l'Italien Giuseppe Verdi. Le programme prévoit également l'interprétation de la chanson «Win El Malayine» (Où sont les Millions) par Manel Gharbi, «Zahrat El Madaïne» (la plus belle des villes) par Nada Erayhane. «Palestine mon pays» et «Sabre d'Al-Qods» seront interprétées par la troupe de la musique andalouse de l'opéra d'Alger, sous la direction du maestro Nadjib Kateb. Intervenant lors le la conférence de presse, plusieurs artistes se sont dit fiers de prendre part à ce gala de solidarité en faveur de la cause palestinienne, se félicitant de cette initiative qui constitue «un pont artistique témoignant de la profonde solidarité des artistes algériens avec les Palestiniens de la bande de Ghaza».