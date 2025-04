Elle a plusieurs cordes à son arc; comédienne de théâtre et à la télé, actrice au cinéma, scénariste et productrice, après plusieurs films qui ont marché, dont le dernier, La dernière reine, qui a cartonné à l'international, Adila Bendimerad prépare avec son compagnon, Damien Ounouri, un nouveau long-métrage La Zahia qui portera sur la première troupe de théâtre algérienne, non sans évoquer avec nous, sa passion pour le jeu, celui qui la fait passer du rire aux larmes, mais aussi son actualité durant le mois de Ramadhan où elle s'est distinguée dans deux productions télé avec succès....

L'Expression: On vous a vue cette année, pendant le Ramadhan, dans deux productions où vous avez incarné deux personnages complètement différents (le frak et rebaâa). Tout d'abord, comment s'est fait le choix de jouer cette année pour le compte de la télé? Est-ce pour plus de visibilité quand le cinéma ne le permet pas?

Adila Bendimerad: Chaque année, depuis plus de 15 ans maintenant, des productions, des réalisateurs (et oui, pas de réalisatrices pour l'instant dans le monde des séries en Algérie, contrairement au cinéma) m'invitent sur des séries. Ma priorité étant le cinéma et le théâtre, j'avoue ne pas avoir eu le temps. Mais aussi, par goût de la liberté que permet la tradition du cinéma et du théâtre algérien. Avec Kindil d'abord, qui avait battu des records de visionnage sur youtube pour un film de cinéma, mais surtout après La dernière reine, beaucoup de mons publics m'ont demandé de venir à la télé, en d'autres mots. Et puis, dans ma tête ça a fait tilt lorsque des personnes dans différents contextes m'ont dit cette phrase, cette même formulation «twahachna nchoufouk fi la tété»(ton absence à la télé nous a rendus nostalgiques). Cela m'a beaucoup fait réfléchir, et je me suis dit que moi aussi, il était de mon droit, voire même de mon devoir d'aller vers le public. Tout simplement. Le cinéma m'a rendu visible, ce qui, en soi, est incroyable dans un pays où il y a si peu de salles, et la télé donnera encore plus de visibilité au cinéma et au coeur de cette histoire il y a surtout le lien entre les artistes et le public.

Cela n'a pas été difficile pour vous de vous préparer à camper à la fois une victime de violence conjugale et un autre personnage plutôt comique? Comment arrive-t-on à gérer cela sur le plan psychologique quand on est comédien? Et comment se prépare-t-on dans ce cas?

Ça fait partie de mon travail d'être sur différents registres. C'est même ce qu'on aime le plus faire, se métamorphoser, être en capacité de recevoir, d'écouter, et d'incarner des histoires humaines. La difficulté est là: rester tous les jours à l'écoute des histoires des humains, et on trouve toujours dans les histoires des autres quelque chose de semblable à nous. C'est pour cela que nous sommes les uns pour les autres des «semblables».

Après le succès phénoménal de La dernière reine vous êtes actuellement en cours de préparation de votre prochain long métrage intitulé Zahia sur la première troupe de comédiens de théâtre du FLN ainsi que les premières figures féminines. Tout d'abord, pourquoi cette thématique?

Pourquoi la thématique de la Zahia? On me pose souvent cette question alors que de toutes les fictions que j'ai faites, l'histoire de la Zahia est la plus proche de moi. Pour moi, cela me paraît d'une telle évidence que la question me surprend toujours. L'histoire de la Zahia résonne en moi en tant qu'actrice puisqu'elle raconte l'histoire de la première troupe de théâtre algérienne, à travers le regard d'une actrice Ghazala. Une troupe de théâtre qui se questionne sur la fiction algérienne, l'identité, le patrimoine et la modernité. Sur le langage théâtral algérien. Une évidence parce que la Zahia parle de l'histoire des massacres coloniaux qui ont aussi traversé l'histoire de ma famille et de tant de familles algériennes... que l'histoire, comme pour la reine, se passe dans ma ville, Alger. Et surtout la résonnance avec aujourd'hui, avec la barbarie coloniale qui fait encore une fois sombrer l'humanité par le génocide impuni à Ghaza... Comment aurais-je pu échapper à la Zahia?

La femme est un sujet qui importe beaucoup pour vous, nous semble-t-il pour «la féministe» que vous êtes, nous l'avons,d'ailleurs, bien constaté sur La dernière reine. Un mot sur votre engagement dans ce sens?

Dans le fond, la «femme» n'est pas un «sujet» qui m'importe plus qu'un autre. Ce qui m'importe c'est le monde. Et je suis une femme qui porte un regard sur le monde. Qui veut agir sur son monde. Je suis une femme qui écrit, met en scène, produit et interprète des personnages. Donc, forcément, j'écris en tant que femme aussi. « Ils» appellent ça féminisme. O.K. cela me va, cela ne me dérange pas si ça peut aider. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui m'importe en tant qu'humain c'est vraiment les questions de justice par exemple. La beauté du monde. C'est je crois ce qui me donne envie d'agir, qui me fait bouger, la justice et la poésie.

Il y a très peu d'archives concernant justement les premières comédiennes de théâtre algériennes. Comment allez-vous faire, Damien Ounouri et vous pour combler cette lacune? Enfin, comment alors, allez-vous concilier la part de vérité et de fiction dans ce cas?

Oui, très peu de documents sur ces femmes artistes. Même parfois, elles ont été complètement omises de certains témoignages... Comme d'habitude, on connaît bien maintenant cette pratique systématique à travers le monde et depuis longtemps qui a effacé énormément de femmes de l'histoire. Donc forcément, le film est fictionné. Mais tous les films historiques, les romans, même très documentés sont fictionnés, c'est la base même du cinéma. La fiction ne travaille pas seulement sur l'exactitude historique, mais sur la mémoire. L'important dans la fiction est de porter un regard de 2025 sur l'histoire de 1926, et mettre en relief ce qui résonne, ce que nous révèle cette époque, de nous, aujourd'hui. Ces artistes, militants, journalistes, sportifs algériens en 1926, et qui vivaient sous le code de l'indigénat, que nous racontent-ils sur le monde d'aujourd'hui, et sur nous-mêmes?